Trump sviker kurderna - är någon förvånad?

Ännu ett infall av en president som inte verkar tillräknelig? Eller bara ett utrikespolitiskt drag för att leda bort uppmärksamheten från inrikespolitiken och frågan om riksrätt? Oavsett vilket fortsätter USA:s 45 president att göra världen farligare.

USA byter fot i Syrienfrågan och drar sig undan från den norra gränsen mot Turkiet. Den amerikanska närvaron är visserligen begränsad, men de styrkor som finns i området har haft en stark symbolisk och strategisk betydelse. Det räckte med ett telefonsamtal mellan USA:s president Donald Trump och Turkiets Recep Tayyip Erdogan under söndagskvällen för att denna balans skulle göras om intet.

Nu var dock söndagens telefonsamtal inte bara ett plötsligt infall från Trumps sida. Redan i december 2018 gav han order om att alla USA:s styrkor skulle lämna Syrien, som han fick backa från ifrån såväl utrikesdepartementet som USA:s försvarsdepartement och inte minst landets viktigaste allierade i Europa protesterade. Men själva tilltaget var tillräckligt allvarligt och illavarslande för framtiden för att dåvarande försvarsministern James Mattis skulle säga upp sig. I anslutning till Mattis avhopp valde även presidentens utsände till den koalition som bekämpade IS, Brett McGurk, att säga upp sig.

Den utrikespolitiska linje som USA hittills tillämpat i området har gått ut på att upprätthålla balansen mellan aktörerna i området. Den de facto-allians som rått mellan kurdiska styrkor och amerikanska har fungerat återhållande på Turkiets ambitioner att upprätta en ”säkerhetszon” inne i Syrien. Ett annat motiv i närtid har varit att använda denna zon för att dumpa de syriska flyktingar som finns i landet i ett av turkisk militär kontrollerat område på andra sidan gränsen.

I praktiken har de turkiska ambitionerna historiskt sett mest handlat om att bekämpa just kurdiska styrkor och att motarbeta alla former av kurdiskt självstyre. Utrikesministern Mevlüt Cavusoglus angav tonen på Twitter under söndagen: "Vi är fast beslutna att säkra vårt lands existens och säkerhet genom att rensa denna region på terrorister". Det är kurderna han menar, inte IS eller Al-Qiada.

Trumps besked är glasklart. Det innebär att kurderna lämnas åt sitt öde, vilket förvånar. Inte minst med tanke på att just kurdiska SDF:s styrkor var de som var instrumentellt avgörande för att kunna besegra IS.

”USA först” må vara en frestande slogan, men i ljuset av den moderna historien har detta aldrig varit fallet. USA har alltid varit beroende av sina strategiska samarbetspartners även om styrkeförhållandena varit ojämna.

Donald Trump är en udda fågel. Han är tämligen ensam om att se det som oproblematiskt att så uppenbart svika sina allierade. Att söndagens besked kommer att innebära att andra allierade drar sig för att vilja samarbeta med USA i andra och liknande lägen, tycks inte bekymra honom.