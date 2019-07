Tröstande trend under en ångestfylld sommar

Foto: Hasse Holmberg/TT

Allt fler boråsare bokar utlandsresor till följd av det sviktande sommarvädret. Men trots det minskar svenskars totala resande, vilket kan innebära en någorlunda tröst för samhällets utsatta barn.

Precis som att alla andra mänskliga vanor är under ständig förändring är även resetrender det. För första gången på länge minskar svenskars resande till varmare breddgrader, trots fortsatt högkonjunktur och låga räntor. Tidskriften Vagabonds resebarometer visade att fritidsresandet till utlandet minskade under år 2018. Det gällde både kortare distanser till exempelvis Finland, Spanien och Kroatien, men även till mer avlägsna destinationer som USA och Thailand.

Visst spelar växelkursen, klimatet och de allt varmare temperaturgraderna hemma i Sverige roll. Men även medvetenheten om vad som finns nära är en avgörande faktor för hur svenskar planerar sin semester. Den skånska idyllen, de västsvenska klipporna och fjällen i norr erbjuder betydligt fler kontraster på semestern än charterresorna till Medelhavet.

Den nya resetrenden är också en tröst för samhällets alla utsatta barn. De som med en klump i magen läser ”Vad har du gjort på sommarlovet?” på tavlan när sommarlovet nått sin ände och skolan börjat på nytt.

Medan utlandssemestrar för vissa är en självklar sak innebär det raka motsatsen för andra. Tusentals barn kan inte åka utomlands på semester för att familjens ekonomi inte räcker till. För de är sommaren snarare laddad med ångest än med glädje.

Det är just under sommarlovstider som pengarna från försäljningen av vårens majblommor kan göra extra nytta för just dessa barn. Majblomman delar årligen ut 25 miljoner kronor till enskilda familjer med barn som på olika sätt behöver stöd. Uppemot 20 procent av dessa pengar går till att finansiera olika sommarlovsaktiviteter och flera svenska nöjesparker samarbetar med Majblomman genom att ge generösa biljetter och vistelser till utsatta barn.

Att få komma iväg lite kan göra stor skillnad för barn när de så småningom kommer tillbaka till skolbänken. Det innebär ett svar på den där ångestladdade frågan om vad man gjort på sommarlovet. Denna ångest blir förhoppningsvis lättare att bära på när det blir allt vanligare att även klasskamraterna skriver om sin sommar i Sverige.