Strejk trots lön på högsta höjd lyfter inte

Foto: Johan Nilsson/TT

Från och med förra fredagen strejkar SAS piloter i Sverige, Norge och Danmark. För deras resenärer har konsekvenserna, milt sagt, blivit märkbara.

Från och med fredag strejkar SAS piloter i Sverige, Norge och Danmark. För deras resenärer har konsekvenserna, milt sagt, blivit märkbara.

Under helgen påverkades nära 170 000 resenärer när 1500 flighter ställdes in. Strejken förlängdes sedan till måndag och tisdag och ytterligare 1200 flygningar ställs in för 110 000 resenärer.

Pilotstrejken har kallats "lyxstrejk" som en referens till yrkeskårens höga inkomster - en pilot på SAS tjänar i genomsnitt 93 000 i månaden, övertid inkluderat. Arbetssituationen och tiderna må vara speciella, men att varsla om strejk i ett så högavlönat yrke ter sig nog märkligt för de flesta, i synnerhet med tanke på de kännbara effekterna det får när hundratusentals resenärer nu sitter ovissa och strandade vid sina resmål.

Regeringen har efter den segdragna konflikten i Göteborgs hamn beslutat att reformera strejkrätten. Men även strejker som varar några dagar får stora konsekvenser. Den arbetarrörelse som kämpade för strejkrätten såg nog knappast framför sig att piloter som tjänade hisnande summor skulle vara de som tog till verktyget. Strejkrätten har en funktion - men i detta fall borde denna Ray Ban-strejk som piloterna bedriver få en enkelbiljett till historiens skräphög.

Resenärerna däremot borde omedelbart få en returbiljett hem.