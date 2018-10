Somliga säger att samhället går under med eld...

Foto: Staffan Claesson¨/TT

Bränder har otvivelaktigt varit ett hett ämne under sommaren. Men även hösten började med ämnet bränder på tapeten, men denna gång av en annan karaktär.

Måndagen bjöd på två nyheter på ämnet. På morgonen nåddes Sverige av den tragiska nyheten att Gottsundaskolan i Uppsala bränts ner. Gripna är två flickor födda i början av nollnolltalet. vad som exakt har skett återstår att se, men klart står att stora delar av skolan är förstörd till oigenkännlighet vilket utgör såväl en stor materiell förlust för kommunen, men också en emotionell sådan för elever och lärare som förlorar sin skola och arbetsplats.

Samma dag kom hovrättsdomen mot den så kallade gryningspyromanen som står åtalad för bland annat försök till mordbrand. Straffet lindras något och han döms till två år och tre månaders fängelse. Den åtalade dömdes 2011 till åtta år fängelse för grov mordbrand men blev villkorligt frigiven 2016. Bara något år senare begärs han häktad igen för försök till mordbrand och döms alltså nu återigen till ett fängelsestraff, denna gången ett lindrigare sådant.

De senaste två åren har antalet anlagda skolbränder ökat med 50 procent, enligt Brandskyddsföreningen. Samtidigt är straffen för att anlägga bränder så pass låga att förbrytare tillåts slå till om och om igen, som i fallet med Gryningspyromanen. Att en dokumenterad återfallsförbrytare som bränt ner kulturarv och med eldens hjälp mördat döms till ett så pass kort fängelsestraff är ofattbart.

Straffdebatten är het i samhället, likaså var diskussionen om bränder i somras. Men av någon anledning verkar ingen prata om anlagda bränder som brott och de fruktansvärda konsekvenser det får för samhället.

Kanske är detta ett symtom på en debatten om brott och straff blivit allt för känslostyrd. I fall som sexual- och våldsbrott skriks det efter hårdare straff. Och inte är det konstigt – det handlar ju i alla fall om människor som utsätts för stor skada. I fallet bränder är det inte givet att människor far illa, trots att risken är stor. Och den materiella förlusten är också en våldsutövning mot samhället.

Men i samhällsdebatten är det helt klart mer populärt att prata om straffskärpningar när det kommer till brott som är direkt riktade mot enskilda personer. Detta är givetvis viktigt, men får inte ske på bekostnad att straffskalorna bara reformeras på de området som berör emotionellt. Det finns andra brott, med fler dimensioner som också utgör en stor samhällsfara som helt hamnat i skymundan i debatten.

Rättsväsendet kan inte agera som anslagstavla för den allmänna samhällsdebatten. I fallet med brott relaterat till bränder saknas helt en diskussion om straffen och brottsrubriceringarna, trots att problemet ökar. Dessutom uppklaras extremt få sådana brott. I 90 procent av alla anlagda bränder lagförs ingen.

Lagstiftning och juridik kan inte vara ett resultat av vad som upprör allmänheten mest, och straffskärpningar ska inte ske på grund av en önskan om vedergällning.

Att försök till mordbrand maximalt ger två års fängelse är häpnadsväckande. Att allmänfarlig och ödeläggelse och mordbrand har den besynnerliga straffskalan ett år till livstid är också märkligt. Anlagda bränder växer som problem och skapar inte bara allmän materiell och därmed ekonomisk förlust, utan också i vissa fall kulturell. Exempel på detta är det nedbrända biblioteket i Linköping för några år sedan. Eller bränder som ovan nämnda Gryningspyromanen varit misstänkt för, som den av Snickerboa i Katthult, känd från Emil i Lönneberga, och Nils Holgersson-gården i Skurup.

Med de engagemang som skogsbränderna i somras, bilbränderna i augusti och vålds och sexualbrott väckt tordes korsningen mellan dessa – det fruktansvärda fenomenet anlagda bränder väcka mer uppmärksamhet. Här behövs en rimligare lagstiftning, skärpta straff, i synnerhet för återfallsförbrytare som gryningspyromanen och mer resurser till brandförsvar och räddningstjänst.

“Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, i hold with those who favor fire” skrev poeten Robert Frost. Elden har, som i dikten, blivit en poetisk symbol för åtrå, men borde kanske snarare symbolisera ödeläggelse.

För det brinner ju. Och det bristande samhällsengagemanget i hur de anlagda bränderna ska undvikas och av rättsväsendet straffas – ja, det bränner.