Självklart ska Norrby IF ha en egen arena

Foto: Li Edqvist

Med en huvudläktare på Ramnavallen kan motståndarna äntligen se varifrån Norrbykillarnas revanschlust kommer.

"Vad det än kostar. Hur det än går till. Räkna aldrig någonsin bort en kille eller tjej som varit i hopplöshetens helvete och sedan lyckats ta sig därifrån." Det skrev sportjournalisten Erik Niva i en krönika i samband med att Kroatiens landslag tagit sig till VM-final. Och mycket riktigt är det så även i den lokala fotbollen i Borås.

Ett utsatt område med sjunkande skolresultat, gängkriminalitet, moralpoliser och salafistiska miljöer som grogrund för extremister. Så brukar det låta när Norrby kommer upp på tal. Tyvärr är detta verklighet för många boende, och inte minst ungdomar, på Norrby. Det ska man inte hymla om.

Men vid sidan om denna olyckliga utveckling finns eldsjälar som varje dag bidrar till att lyfta området genom att vara goda förebilder för unga. Ledarsidan tänker givetvis på Norrby IF som med bravur gjorde intåg i Superettan hösten 2016. Många av killarna i fotbollslaget har själva växt upp på Norrby som polisen klassar som ett särskilt utsatt område.

I dagsläget spelar Norrby IF sina hemmamatcher på Borås Arena med plats för 16 000 åskådare. Men laget lockar sällan till sig över 1 000 personer. I en drömvärld hade Norrby IF haft ett eget Bravida, sade sportchefen David Kryssman till BT under tisdagen. Detta efter att han i det senaste numret av fotbollstidningen Offside lade fram en önskan om en egen arena för Norrby IF med cirka 3 000 åskådarplatser.

Nu är det som sagt enbart en idé, och inte en färdigskissad plan. Men enligt Kryssman skulle en sådan huvudläktare kunna vara på Ramnavallen. Bara ett stenkast bort från betonghusen som mer eller mindre symboliserar det utanförskap som länge präglat Norrby. På så sätt kan motståndarsupportrarna se varifrån Norrbykillarnas revanschlust kommer.

Men som med mycket annat finns det saker och ting som alltid kan förbättras. Om Norrby IF vill göra sig värda en huvudläktare på riktigt borde laget begrava machokulturen en gång för alla.

Bergdalens IK har förlorat nio timmars träningstid till följd av att Norrby IF:s A-lag inte respekterat damlagets träningstider. Ett annat exempel är när Norrby IF tidigare i somras förlorade med 3-0 mot Östers IF. Efter matchen vällde det ut svordomar och könsord från omklädningsrummet och det kastades saker vilket gjorde att en ordningsvakt fick komma förbi.

Att kvala in i Superettan är inget för amatörer. Desto svårare är det att hålla sig kvar. För det krävs hårt arbete, en stark vilja och otaliga timmar av träning. Något som Norrbykillarna visat att de är mer än villiga att kämpa för. Med lite hjälp på traven vad gäller machokulturen har de också förtjänat en egen arena.