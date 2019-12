Partiväsendet är passé

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Hösten 2018 var hon bara en vanlig tjej som satt utanför riksdagen och protesterade i det tysta. I handen höll hon ett plakat som skulle komma att göra henne världskänd ett år senare; Skolstrejk för klimatet, var budskapet. Resten vet ni.

Gretas globala genomslag visar att det inte behövs partiprogram, riksdagsplatser, fina utnämningar eller talepunkter för att nå ut till folk. Det går ändå. Och faktum är att det är lättare i dag än vad det varit någonsin tidigare.

För är det något som karaktäriserat 2010-talet så är det sociala mediernas genomslag. Visst, de växte fram redan under förra decenniet, men det var först under detta årtiondet som flera forum lyckades överleva konkurrensen. Något som inte var helt självklart för tio år sedan.

Inom politiken har sociala medier alltid setts som ett komplement. Det är numera en självklarhet att företrädare för partier även verkar i dessa arenor, och för medborgare har det blivit betydligt enklare att komma i kontakt med sina förtroendevalda.

Men sociala medier är inte bara ett komplement, utan också en konkurrent till partipolitiken eftersom den mer eller mindre förändrat förutsättningarna för den.

Partierna har inte längre ensamrätt på att sätta den politiska dagordningen. Faktum är att det är passé. I stället tycks opinionens riktning drivas av enskilda individer som i sin tur drivs av en idé om hur samhället bör vara. Greta är ett sådant exempel. Att klimatfrågan hamnat så pass högt på agendan – både nationellt och internationellt – är helt och hållet hennes förtjänst. Det är därför inte förvånande att hon återkommer bland krönikörernas svar på vilken politiska personlighet som präglat 2019.

Här är det läge att fråga sig om det är hönan eller ägget som kommer först. Det vill säga om det är sociala mediers framväxt som bäddat för en utveckling där enskilda individer är större än partier? Eller har individcentreringen alltid funnits där, bara att den blivit mer synlig genom sociala medier? Alldeles oavsett är budskapet till framtidens makthavare solklart:

Du behöver inte engagera dig partipolitiskt för att göra skillnad. Ditt engagemang räcker gott och väl. Och tur är väl det.

Vem var årets politiska personlighet? BT:s ledarkrönikörer ger svaret

Lars Stjernkvist: I en tid när råden från mediastrateger och andra rådgivare tycks prägla politiker allt mer är det befriande träffa politiker som är som de är, och som framför allt är som de alltid har varit. Som Stefan Löfven och Carl Bildt. Om genuinitet vinner i längden, då måste de vara vinnare.

Amanda Broberg: Årets politiska personlighet är alltjämt vår talman Andreas Norlén. För stabilitet och värdighet i en allt rörigare tid.

Jytte Guteland: Greta Thunberg är utan jämförelse den som har påverkat den globala dagordningen mest i år!

PJ Anders Linder: Rikspolitikerna har inte rosat marknaden. Delat guld till två som lämnat: Björn von Sydow, som gjort ett hästjobb i Försvarsberedningen och till sist fått se finansministern krypa i alla fall till närheten av korset. Anders Borg, som i sin memoarbok skriver innehållsrikt och reflekterande om tiden vid makten.

Sten Tolgfors: Frågan är svår eftersom det är avsaknad av, eller rättare sagt längtan efter politiskt ledarskap som präglat året. Omvänt gäller att det 2020 finns goda möjligheter för någon eller några politiker att kliva fram och visa vägen mot framtiden. Men varför inte John Bercow, Speaker of the House of Commons?

Stig Fredrikson: Greta Thunberg. Time magazine har inte fel. Greta Thunberg har under det senaste året blivit en global superstjärna och fått många miljoner människor, inte minst unga, att engagera sig i miljörörelsen. Hennes engagemang är kompromisslöst, och hennes krav på makthavarna obevekliga. Därför har hon på kort tid blivit den viktigaste symbolen för en annan bättre värld.

Marie Demker: Greta, utan tvekan. Hon har i tal och handling manifesterat en ung generations krav och förväntningar, hon har genom sitt mod också varit en representant för ungdomen gentemot oss som är äldre men också stärkt sin egen generation. Hennes tal och aktivitet har varit omöjligt att värja sig emot. Klimatfrågan har fått en annan tydlighet och dignitet genom henne.

Andreas Johansson Heinö: Oavgjort mellan Boris Johnson och Greta Thunberg. Det enorma självförtroendet, den totala respektlösheten för hur saker brukar göras och inte minst förmågan att personifiera såväl en idé som en kollektiv rörelse. Jag tror vi har sett politikens framtid. För våra krisande partierna är det dåliga nyheter.

Johanna Grönbäck: Pehr Granfalk, kommunalråd (M) i blågröna Solna, som framgångsrikt jobbar med det vardagligt viktiga som integration och att leverera hög kvalitet på skola och omsorg till låga kostnader. Liksom många andra duktiga kollegor är han nationellt okänd. En talande kontrast till vilka kommunalråd som blir rikskändisar och för vad.