Oförsvarligt av S att vägra betala

Socialdemokraternas sätt att hantera Försvarsberedningen är under all kritik. Om Löfven och Hultqvist vill ha borgfred om försvaret bör de skyndsamt slå till reträtt. De fyra borgerliga partierna gör rätt i att vägra skriva under.

Med berättigad vrede och harm stod fyra borgerliga partier som numera har ack så svårt för att komma överens och hålla sams för en gångs skull eniga sida vid sida. Det var lätt att hitta tillbaka till gemenskapen när en sakpolitisk hjärtefråga stod i centrum.

Orsaken till att de fyra partierna nu vägrar, är att regeringen inte velat acceptera beredningens slutsatser om vilka ekonomiska tillskott som måste göras till försvaret.

”Vi fyra partier har arbetat under hela den här tiden med våra egna partiers uppbackning och fört samtal om ekonomi och inriktning. VI har suttit i samtal i mer än två år och kompromissat och haft förankring", sade Beatrice Ask (M) under den hastigt utlysta pressträffen under fredagsförmiddagen.

Det som upprör företrädarna för de borgerliga partierna är att Peter Hultqvist via Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow har ändrat förutsättningarna efter det att arbetet var klart. Det partierna var överens om var att försvaret skulle ha 84 miljarder kronor i budgeten år 2025, vilket motsvarar en finansiering på 1,5 procent av BNP vilket i sig är en halv procent lägre än ”anständighetsgränsen” 2 procent. Först vid den nivå går att på allvar tala om att Sverige har en nivå på försvarsanslagen som ligger i linje med exempelvis Nato-ländernas.

Socialdemokraternas agerande är i allt väsentligt obegripligt. Att först tillsätta en försvarsberedning och sedan, när det är dags att presentera vad den kommit överens om, då ändrar man förutsättningarna och spelreglerna. Vad tror sig försvarsminister Peter Hultqvist vinna på det? Och vad nyttjar det Sveriges försvarsförmåga?

Att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna sluter upp bakom honom och regeringen kan knappast kännas särskilt stabilt. Det borde snarare tala för att Hultqvist borde fundera över vilket sällskap han anslutit sig till.

Och om det är som vänsterledaren Jonas Sjöstedt indirekt vill göra gällande, att detta med att krångla med handlar om att lära de borgerliga en läxa om vad priset för skattesänkningar ”för dem som tjänar mest” kan bli, då har Socialdemokraterna alldeles tappat koncepten och anständigheten.

Att hoppa av en bindande överenskommelse genom att vägra betala för det som ingår och som man från S-håll varit med om att ta fram, säger något om vad som partiet ser som viktigare än att Sverige får ett bättre försvar – att få söndra och härska.