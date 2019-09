Nej, det är inte kokt för charterbranschen

Foto: Johan Nilsson/TT

I veckan gick Thomas Cook i konkurs. Att bolaget äger den skandinaviska resejätten Ving gör att flera har börjat skissa på charterresans dödsruna.

I slutscenen i filmen Dirty Dancing säger hotellägaren till sin mångåriga dirigent: “Det är inte förändringarna den här gången, utan att det verkar gå mot slutet. Tror du ungarna vill åka med sina föräldrar och lära sig foxtrot? De vill åka till Europa. 22 länder på tre dagar. Det är vad dem vill. Det känns som det är slut.”

Turismen har alltid förändrats. I filmen, som utspelar sig i USA i början av sextiotalet, rör sig turismen från inhemska resmål mot en mer internationellt orienterad värld. Det finns alltid mer att se. Själva fundamentet med att resa tycks ha blivit just det – 22 länder på tre dagar, eller tre världsarv på en vecka om man så vill. Att se andra saker, sevärdheter som det så fint kallas, och uppleva andra kulturer tycks ha blivit själva fundamentet med att resa.

Men när de första charterflygen lyfte var det knappast världsarv eller internationella influenser som var ändamålet. Som Patrik Lundberg skrev i en kolumn i Expressen (24/9) där han siade charterns eventuella död i veckan: “Allt var förbeställt, som i charterns sanna natur: Avslappningen var själva upplevelsen.”

I dag porträtteras resan snarare som ett sätt att kanalisera självförverkligande. Tiden påbjuder resande för att uppleva, se kultur- och naturarv och förstå sig själv. Delningsekonomin bjuder in till nya möjligheter att hyra lägenheter under storstadssemestern och matkulturen har sedan länge slutat ta hänsyn till landsgränser. Tågsemestern sägs genomgå en renässans av klimatskäl och i klassiskt manér ska nu man nu ta sig “ner till kontinenten” via järnvägen snarare än luften.

Den moderna utvecklingarna och allehanda trendspaningar är egentligen goda indikationer på att chartern skulle vara på väg att dö. När Thomas Cooks konkurs meddelades på måndagen sporrade det narrativet: Den traditionella resformen charter, med flyg till solen bara för avslappningens skull, var sakta på väg att dö ut. Men bara ett dygn efter att Thomas Cook gått omkull meddelade Ving att deras flyg åter togs i trafik. Till SvD Näringsliv (27/9) säger Vings VD Johnny Nilsen att konkurs är mycket osannolikt, även om de behöver hitta nya ägare.

Deras konkurrent TUI, före detta Fritidsresor, kunde dra nytta av den korta turbulensen inom Ving. “Det strömmade in folk till våra kontor, vi var tvungna att öppna en popup-butik för att kunna hantera mängden.” säger deras kommunikationschef till SvD Näringsliv. Båda indikerar motsatsen till den gängse bilden av chartern – efterfrågan verkar snarare hålla i. När Vagabond gör sin resebarometer över svenskars resvanor för 2018 är charterns förlovade land, Spanien, på första plats över populära resmål. Att flyga till solen för avslappningens skull verkar i ett kallt land, i en stressig samtid vara ett ganska attraktivt alternativ för många. Paketresor är också många fall mer ekonomiskt fördelaktiga och att investera i just avslappning på semestern verkar mer populärt än “22 länder på tre dagar” med tåg genom Europa. Att svenskarna reser mindre kan sannolikt förklaras av den svaga kronan snarare än att flygskatten fått särskilt brett genomslag. Och förklaringen till Thomas Cooks konkurs finns i Brexit-djungeln snarare än i sviktande efterfråga på exempelvis Vings tjänster.

“Det känns om det hela tar slut” säger hotelldirektören i Dirty Dancing. Lundberg skriver nostalgiskt i Expressen “För snart dör chartern som resform, och min mammas och hennes arbetar generations första fotspår i sanden suddas ut.” Men när besparingarna läggs på semesterresor på skolloven och flygen lyfter från Landvetter är det inte slutet. Det är början på en efterlängtad vecka för de över en miljon svenskar som åker på charterresa varje år.

