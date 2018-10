MeToo sätter normen att berätta om övergrepp - men måste man det?

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Oktober 2017 var månaden stora delar av västvärlden skakades av MeToo-uppropet. Hundratusentals kvinnor berättade under hashtagen om sexuella övergrepp de utsatts för.

I efterspelet har rörelsen som fenomen fått kritik. Rörelsen föregick rättsväsendet. Genom att berätta, och peka ut kunde samhället fälla en dom långt innan ett åtal ens väckts.

MeToo:s existensberättigande handlar om att berätta. Tillsammans samlade vittnesmålen en stor och förkrossande berättelse. Om ett samhälle som skyddade förövare, skuldbelade offer och där upprättelse var få offer förunnat.

På sociala medier lades vittnesmålen upp. MeToo fick enormt genomslag, men liknande upprop har funnits tigare. Hashtagen ”prata om det” för några år sedan är ett exempel.

Där har vi det; Våga prata om det. Om alla bara pratar lite mer, och berättar lite utförligare.

Eller som hashtagen löd “If all women who have been sexually harassed or assualted wote ”Me too” as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem”. Om alla bara berättade skulle världen se vidden av detta, hur utbrett det var. Som en skyldighet som kvinna. Skammen var över, nu skulle alla berätta.

Sexuella övergrepp är en rättssak. Men för vissa är det också något annat – en privat sak. Dessa övergrepp är ofta kopplade till skam och skuld. Men betyder det att skammen och skulden försvinner för att man berättar?

MeToo bjuder nämligen också in till ett mindre obekvämt sätt att berätta på. Kryptiskt eller för den delen bara med en hashtag. Det är betydligt mer påfrestande att anmäla ett brott till polisen, än att hänga ut sin gärningsman på internet. Skrämmande rykten om jobbiga och intima frågor från polisen, vittnesmål om dåligt bemötande och det faktum att många fall läggs ner gör att många inte anmäler.

Att processen är jobbig och fylld med detaljerade frågor som säkerligen kan kännas integritetskränkande är ett faktum. Samtidigt är detaljer nödvändiga i en juridisk process. Frågan är vad som händer när ett mycket enklare alternativ till dessa svåra processer skapas.

Att slänga sig med budskapet “prata om det” blir därför lite slentrianmässigt. Det är stor skillnad på att klistra in en status i ett Facebookinlägg och att i polisförhör behöva redogöra från allt från belysningen i rummet till vilka ställningar våldtäkten skedde i. Och framför allt; varför behöver att berätta om det innebära att det måste ske så offentligt?

För att visa vidden av problemet, absolut. Men när det gäller dessa extremt integritetskränkande brott borde kanske även diskussionen ta lite mer hänsyn till just integritet.

Men MeToo har etablerat en norm att man ska prata om sexuella övergrepp, gärna i en mer offentlig diskussion. Vittnesmålen kan komma flera år efter. Men om man på allvar vill komma till bukt med övergreppen är det inte så man ska lära unga kvinnor att prata om det.

För fler fällande domar måste normen bli – berätta för närstående så snabbt så möjligt. Deras vittnesmål om hur offret betett sig i närtid efter övergreppet kan väga tungt i rätten. Lära sig att berätta så detaljerat som möjligt – detaljrika och sammanhängande berättelser väger tungt i en förundersökning. Men kanske viktigast av allt borde normen innebära att tala med en kurator eller psykolog om övergreppet. Traumat som det brottet innebär kräver professionell hjälp.

Prata gärna om sexuella övergrepp, men lär också unga kvinnor att prata om det med psykologer, polis och närstående. Inte bara på internet. Och att man faktiskt inte måste berätta för alla, om man inte orkar.