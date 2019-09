Med högre krav kommer fler vilja bli lärare

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Betydelsen av höga krav på landets lärarutbildningar ska inte underskattas.

Platserna på landets lärarutbildningar behöver fyllas för att möta morgondagens behov. Men trots att det exempelvis är betydligt bättre ingångslöner för nyexaminerade lärare i dag än för bara några år sedan är det fortfarande många lärarstudenter som avbryter sina studier. Ny statistik från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) visar att knappt hälften av ämneslärarstudenterna går kvar i slutet av tredje läsåret. Bland grundskolestudenter är drygt 61 procent kvar då.

Detta i kombination med den allt mer påtagliga lärarbristen är illavarslande för skolan. Förra året gjorde SKL bedömningen att 187 000 nya lärare kommer behövas fram till år 2031. Med andra ord är det bråttom att fylla lärarutbildningarna för att det ökade behovet av lärare ska täckas.

Men regeringens svar på problemet har börjat vid fel ände. Hösten 2017 utökades antalet platser med 3 600. Detta trots att problemet inte är att det skulle råda platsbrist på lärarutbildningarna, utan att studenter hoppar av i förväg.

Men lärarutbildningarna dras inte enbart med många avhopp. Det låga söktrycket innebär att kraven för att bli antagen är avsevärt mycket lägre än många andra jämförbara utbildningar. Sammanställningar har visat att de som inte fullföljer sina lärarstudier är personer som haft låga betyg i gymnasiet. Lärarstudenter med bra gymnasiebetyg slutför sina studier i lika stor utsträckning som studenter vid andra utbildningar.

Mot bakgrund av detta är det därför ännu mindre förvånande att minst avhopp bland landets tio största utbildningar sker på läkarprogrammet. Till skillnad från lärarutbildningen kännetecknas den just av höga krav, både under själva antagningsprocessen och under utbildningens gång.

Lösningen på lärarbristen kan således inte vara att utöka antalet platser på lärarutbildningarna. Den primära åtgärden måste vara att få fler lärarstudenter att fullfölja sina studier vilket görs bäst genom att ställa höga krav redan innan personen i fråga antas till högskolan. Därefter måste utbildningen förbereda de blivande lärarna inför yrkeslivet och den verklighet som väntar dem. På så sätt blir inte bara avhoppen färre — chanserna för att locka till sig rätt personer till utbildningen ökar också.