Kristersson vinner på att lyssna

Moderaternas tal om ”svenska värderingar” är luddigt och leder vilse. Dagens partiledning borde lyssna mer på hur visare veteraner inom partiet har formulerat sig.

Det myckna talet om ”svenska värderingar” är problematiskt. Det förvillar, döljer och leder debatten vilse. Inte för att värderingar inte skulle finnas, utan för att de knappast låter sig begränsas till att definieras av landets gränser.

Det svenska i sammanhanget är snarare det omvända, att det i Sverige finns och ska finnas en mångfald av värderingar som ryms och samexisterar sida vid sida och som satta på sin spets bara är underordnade en gemensam ”överhet”. Moderaternas förre EU-parlamentariker Gunnar Hökmark har förtjänstfullt formulerat denna på följande sätt:

”Det finns en alltmer utbredd retorik om att det i Sverige råder några bestämda svenska värderingar. Det är fel. I Sverige råder svensk lag.”

Därför förvånar det att dagens ledande moderater envisas med att tala om ”svenska värderingar” på ett så entydigt exkluderande sätt. Det är som om enbart ”de andra” – asylsökande, flyktingar, anhöriginvandrare med flera – behöver få sina värderingar korrigerade för att passa in i det svenska samhället. Men det kan knappast vara en rimlig bild av samtidens utmaningar, även om Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson säkert kan ha rätt i att ”Sverige … under lång tid kombinerat stor invandring med dålig integration”, som de formulerar sig i en debattartikel i Expressen inför Moderaternas dag i Almedalen. Kristersson återkom även till ämnet i sitt tal under måndagskvällen.

De exempel som förs fram i artikeln på allvarliga brister – ”betydligt lägre tolerans för homosexualitet och aborträtt” – är dock knappast sådant som följer av att inte vara svensk, vilket följande visar:

* I det senare fallet har vi under våren kunnat följa hur Kristdemokraternas syn på aborträtten hamnat i slagskuggan av riksdagsledamoten Lars Adaktussons sätt att rösta i EU-parlamentet, men också på grund av hans val att vara huvudtalare på en kongress för rabiata abortmotståndare.

* Så sent som i samband med Borås Pride uttryckte sig en välkänd pastor i staden om homosexuella på ett sätt som nog får anses rymmas inom vad som de båda kallar ”allvarliga utmaningar” för Sverige.

Genom att enbart tala om ”svenska värderingar” i samband med ”dålig integration” så fastnar blicken på de som av olika skäl invandrar. Därmed går det centrala förlorat, nämligen att lagen gäller alla oavsett kultur och värderingar.

Det är synd att Kristersson och Svantesson inte anammar Hökmarks utmärkta definition. Dessutom finns det inslag och enskilda formuleringar i debattartikeln som de kunde gjort större sak av eftersom de i dessa är mer precisa, vilket i sin tur gör det lättare att förhålla sig till själva sakinnehållet. Som att ”Moderaterna tror att alla människor kan bli en del av Sverige, men det förutsätter att den som invandrat hit snabbt får grundläggande förståelse för det svenska samhället”.

Det är rakare, det är ärligare. Det är dessutom relevant, eftersom det inte är något som tyngs ned av den farliga otydlighet som ”svenska värderingar” ger upphov till.