Kina pressar Hongkong med indirekta medel

Foto: Vincent Thian

Protesterna i Hongkong är nu på sin tionde vecka. Kinesiska myndigheter spänner muskler och flyttar trupper till gränsen.

Tårgas, gummikulor och batonger har blivit allt vanligare metoder i polisens försök att skingra demonstranterna på Hongkongs gator.

Flygplatsen ockuperades förra helgen och under veckan har närmare tusen flyg ställts in. Under onsdagen stormade polisen flygplatsen och våldsamheter utbröt.

Under torsdagen ägde en större militärövning rum i den kinesiska staden Shenzhen på fastlandssidan nära gränsen till Hongkong. Att den kinesiska armen har en så omfattande övning vid gränsen är en uppvisning för befolkningen i såväl Hongkong som i Kina att den kan krossa demonstrationerna med våld.

Den kinesiska armen har en militärbas i Hongkong men detta har inte fått någon roll i konflikten ännu. Fastlandskina har hittills låtit polisen agera själva i staden då världens uppmärksamhet är riktad mot staden. Om Kina skulle gå in militärt mot protesterna kommer det troligtvis följas av sanktioner från omvärlden.

Regimens talesperson för myndigheten som hanterar relationen till Hongkong, Yang Guang, beskrev hur demonstranterna liknade terrorister när de använde sig av farliga verktyg. Regimen verkar tröttna att sitta och vänta. Att likna demonstranter vid terrorister är ett sätt att legitimera mer våldsamma metoder.

Frågan är om Kina har tålamodet att vänta ut situationen. Det pressade läget i världsekonomin och det pågående handelskriget kan kräva att Kina gör något drastiskt. Regimen har visat sig ovillig att backa från den utstakade vägen så att det kommer få ett lugnt slut blir allt svårare att tro.

Kina behöver vända utvecklingen med den medvetna eroderingen av Hongkongs frihet. Det är en stor uppoffring för regimen men det är vad som krävs för att lugna konflikten. Alternativet är att konflikten i Hongkong förvärras.