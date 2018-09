Kansliet före partiet

Foto: Jessica Gow/TT

Opolitiska tjänstemän i Rosenbad ska vara opolitiska – inte opålitliga. Punkt.

200 opolitiska tjänstemän i regeringskansliet har skrivit på ett upprop om att nästa regering eller regeringsunderlag inte ska urholka den värdegrund som varit vägledande för deras arbete, rapporterade Dagens Nyheter i onsdags. Kraven är formulerade på ett sätt som inte kan tolkas annorlunda än att de har udden riktad mot Sverigedemokraterna – och i förlängningen gentemot Alliansen.

Ett av kraven handlar om förre andra vice talmannen, sverigedemokraten Björn Söders motbjudande uttalande om vilka grupper som kan räknas som svenskar. Det mest problematiska kravet lyder så här: Vad det innebär för ”tjänstemännens möjligheter att företräda” Sverige internationellt om ”företrädare för regeringen och/eller partier i regeringsunderlaget” anser att ”vissa tjänstemän med hänsyn till deras bakgrund – t.ex. judar, samer eller muslimer – inte är ”svenskar”.

Att det även finns en oro från opolitiska tjänstemän i hjärtat av statsförvaltningen för att lydelser i regeringsformen skulle kunna vara hotade av vissa politiska krafter är sunt. Men att däremot insinuera att ett uttalande från en företrädare för ett parti som inte under några omständigheter kommer att få dela regeringsmakten skulle påverka tjänstemännens möjlighet att företräda Sverige internationellt, är bara dumt och provocerande. Opolitiska tjänstemän ska inte leka politiska aktivister.

Låt vara att det finns många som upplever SD:s politiska program som direkt odemokratiskt och rentav som ett existentiellt hot. Men att dra så långtgående slutsatser av att det finns krafter i samhället som anser att Alliansen till varje pris ska göra upp med SD, att så att säga göra partiet till ”regeringsunderlag” är helt enkelt inte rimligt.

Hela den här historien blir dubbelt problematisk när den betraktas mot bakgrund av att det har suttit en rödgrön regering i Rosenbad de senaste fyra åren. Tidigt i demokratins historia i Sverige var ämbetsmannakåren på alla nivåer stabilt borgerlig. Sedan 50-talet och framåt har anställningar och uppdrag inom statsförvaltningen ofta förutsatt (S)-märkt partibok.

Regeringskansliet och dess tjänstemän kan på sätt och vis beskrivas som den statliga byråkratins demokratiska nav. Och där inne finns också en del svar på frågan alla pratar om; Regeringsfrågan. För varför är det egentligen så viktigt för alla partier att få just regeringsmakten? Detta skriver i Torbjörn Nilsson om i Expressen (21/9) och lyfter bland annat det faktum att partier generellt tenderar att växa i opposition – och backa när de sitter vid makten. Ett svar, menar Nilsson, kan handla om just all den professionella kraft det innebär att sitta i regering i form av just kompetenta tjänstemän.

Men med regeringsmakten följer också ytterligare en viktig fördel, förutom då inflytandet, nämligen ett stort antal arbetstillfällen för partiernas elit i form av de sakkunniga, statssekreterare med mera som ska tillsättas. Så många nya tjänster i maktens korridorer, det är inte fy skam för ett politiskt parti att kunna använda för att belöna sina egna med.

Regeringskansliets opolitiska tjänstemän ska vara just det, opolitiska. I ett parlamentariskt läge som mycket väl kan innebära fler maktskiften än tidigare är det viktigt att regeringskansliets tjänstemän håller sig i skinnet.

Enda tänkbara hållning från deras sida har formulerats bra av förre M-ledaren, statsministern och utrikesministern Carl Bildt på twitter:

“På bästa möjliga sätt kunna vara lojala mot den regering som den demokratiska processen enligt regeringsformen leder till. Punkt slut.”