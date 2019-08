Johansson Heinö: Fred, kärlek och kapitalism

Foto: Marty Lederhandler

Vid niotiden på måndagsmorgonen den 18 augusti 1969, långt efter att de flesta besökarna lämnat gyttjan och rest hem, klev Jimi Hendrix som sista artist av scenen.

Woodstock-festivalen var över och med den 1960-talet. Den popkulturella revolutionen var fullbordad.

För vissa var det där också början på något sämre. Med Woodstock bjöds ”den vita medelklassen in till rockpartyt”, skriver Aftonbladets Martin Aagård (15/8). Resan från “hippieradikalism till hipsterkapitalism” hade inletts.

Analysen vilar på en rad klassiska myter om Woodstock. ”Fri musik och fri sex”, skriver Aagård och glömmer att en tredagarsbiljett kostade motsvarande 1500 kronor i dagens penningvärde. Enda anledningen till att festivalen till slut blev gratis för dem som inte köpt biljett i förväg var att arrangörerna var så försenade att de tvingades välja mellan att bygga färdigt scenen eller staketen runt området. Syftet var dock aldrig något annat än att gå med vinst och alla artister fick betalt - Hendrix motsvarande nån miljon.

Max Yasgur, mjölkbonden som trots de lokala kundernas bojkottshot hyrde ut sin mark och pratade vackert om möten mellan generationer, var en femtioårig republikan som stödde Vietnamkriget och ogillade hippies och droger. Men han gillade yttrandefrihet. Och såg en chans att tjäna pengar sedan den regniga sommaren ändå förstört åkern.

“We got to get back to the garden”, sjunger Joni Mitchell i låten Woodstock som i efterhand kommit att bli ett inofficiellt soundtrack för festivalen. Själv var Mitchell inte ens där. Festivalen krockade nämligen med ett planerat TV-framträdande som ansågs mer lukrativt.

Det gör inte hennes bibliska skildring av Woodstock som Edens lustgård mindre briljant.

Woodstock symboliserar nämligen inte konflikten mellan kultur och kapital utan dess förening. Det är berättelsen om en brokig skara drivna entreprenörer - hippies och börsanalytiker - som såg en chans att tjäna stora pengar och av farten skapade historia.

“Från och med nu är konserten gratis” annonserade arrangörerna i högtalarna under den första festivaldagen: “vi tycker att ert välmående och musiken är viktigare än några dollar”. Och visst blev själva festivalen, på grund av alla uteblivna biljettintäkter, en förlustaffär men efterföljande filmer och skivor har förstås genererat mångdubbelt mer.

Den som vill fälla krokodiltårar över svunna ideal har denna vecka haft möjlighet att uppmärksamma jubileet av en annan festival: Moscow Music Peace Festival.

Under parollen ”inga droger, ingen alkohol” framträdde bland andra Ozzy Osbourne och Mötley Crüe i augusti 1989 på Lenin-stadion i Moskva. (De sistnämnda gjorde enligt uppgift sin första, möjligen enda, nyktra spelning någonsin). Bakom arrangemanget - vars intäkter gick till välgörenhet - stod bland andra rockproducenten Doc McGhee som vid tiden riskerade fängelse för narkotikainnehav.

Det mest bestående minnet av “Moskvas Woodstock” - som festivalen marknadsfördes som - var att Scorpions fick inspiration att skriva Wind of Change. En låt som kom att bli soundtrack till en helt annan revolution i Östeuropa senare samma höst och som hyllade de världen som en gång hade gjort Woodstock möjligt. Ännu en medelklass släpptes in i rockkulturen.