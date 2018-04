Ingen häxkonst på Facebook

Foto: Jenny Kane

Stormen kring kampanjbolaget Cambridge Analytica och dess roll i det amerikanska valet är kraftigt överdriven. Därtill tjänar den enbart företagsledningens syften.

Cambridge Analytica använde sig visserligen av en akademiker för att kringgå Facebooks regler genom att påstå att insamlingen skedde i akademiskt syfte. Med hjälp av ett personlighetstest samlades data in om cirka 50 miljoner amerikaner 2014 vilket senare såldes till Trumpkampanjen.

Det är värt att påminna sig att hela affärsidéen bakom Facebook, och alla andra gratistjänster på nätet, är att vi delar med oss av information och i gengäld slipper betala för tjänsten. Vi är inte kunder i de här sammanhangen utan användare, en del av produkten. Kunderna är de som skickar in pengar i företaget, det vill säga annonsörerna. Inget av detta är en nyhet utan något som har diskuterats och problematiserats sedan Facebook lanserades 2007.

Att de många quiz som cirkulerar inte är altruistiska utan tjänar till att samla in information åt avsändaren är allmänt känt sedan lång tid tillbaka. Cambridge Analyticas tilltag skedde 2014. Då fungerade det så att den som accepterade att dela sin information med en app också godkände att appen fick tillgång till användarens alla vänners information. Så är det lyckligtvis inte längre.

Sociala medier och då främst Facebook spelar en inte oväsentlig roll i dagens politiska landskap, inte minst när det drar ihop sig till val. Anledningen till detta är att det går att rikta annonserna tämligen noggrant. Det är ingen kvalitativ skillnad mot vad demokraten Barack Obamas kampanj gjorde 2012 vilket kraftigt bidrog till att få honom vald och kampanjen hyllades för sina moderna insikter.

Kampanjbolaget som nu nagelfars i internationella medier påstår sig i princip ha sett in i människors själar och att de skulle kunna få den mest inbitne Trumphataren att rösta på honom. Vilket nonsens. Om de kunde det hade de inte behövt samla in all den där informationen. Det handlar om riktade Facebookannonser, varken mer eller mindre.

Hysterin kring det inträffade är ett resultat av den kraftiga politiska polariseringen i USA och det betydande mått av identifiering med demokraterna som kännetecknar stora delar av USA:s journalistkår. Men demokratin håller inte på att avskaffas. Kampanjkonsulterna på Cambridge Analytica må sakna varje tillstymmelse till moral, men de är inga häxmästare och det finns ingen svart magi som kan tvinga någon att rösta på en person de inte vill rösta på. Facebookannonser kan ha inverkan på människor som står i valet och kvalet. Men de besitter inga av de fantastiska kvaliteter som beskrivs i rapporteringen.