I splittringen finns en europeisk identitet

Läs vidare

Europa ? idé, identitet, verklighet

Gerard Delanty (Daidalos 1997)

Den europeiska identiteten

Åke Daun (Norstedts 1998)

Europas gränser : essäer om europeisk identitet

Gunnar Broberg (Nya Doxa 2008)

The European Identity – Historical and Cultural Realities We Cannot Deny

Stephen Green (Haus Curiosities 2015)