Hermansson: Tänk om någon i Sverige vågar säga som Erna

Foto: Terje , Pedersen

ARENDAL, Norge. Årets upplaga av Arendalsveckan utvecklas i samma riktning som sin storasyster i Sverige, Almedalsveckan. Den växer över alla breddar.

Bara i år bjuder partier, organisationer, myndigheter och folkrörelser på långt över 1 000 olika tillfällen till samtal, till eftertanke och till debatt.

För författaren och skådespelerskan Liv Ullman, som i år ska tala FN-engagemang för Unicef och Unescos del, är Arendalsveckan som ett ”dansegulv for demokratiet”. Och de som dansar i den norska kustidyllen denna dag gör det med hjärtans lust. För somliga handlar det om ”att ta debatten”. För andra handlar allt om att få sticka ännu en lapp i handen på en förbipasserande, med förhoppningen om att budskapet – vad det nu än må vara – ska slå rot, gro och spridas.

Tisdagskväll under Arendalsveckan innebär traditionellt partiledardebatt mellan Stortingets partiledare. I år inramas den av fiskeriministern Per Sandbergs (Frp) avgång ur Høyre-regeringen efter att han ertappades med att ha brutit mot alla upptänkliga säkerhetsföreskrifter under en kärlekssemester i Iran.

I egenskap av regeringschef hamnar därför allt ljus på statsminister Erna Solberg, som bara kan konstatera att det högerpopulistiska missnöjesparti som hon samarbetar med ännu en gång ställer till det för henne. Ty som om det inte räckte med Sandberg, så tvingades ju även Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug avgå ur regeringen efter att under en stortingsdebatt ha anklagat Arbeiderpartiet för att hellre se till terroristers bästa än till det norska folkets. Vilket naturligtvis inte var sant.

Foto: Heiko , Junge

I dagsläget ligger Høyre sämre till i opinionsmätningarna än på riktigt länge. Men sådant bekommer inte Erna Solberg. Under en presskonferens svarade hon på alla frågor om Sandbergsaken, om regeringens inre arbete och om hur det känns att ha gått till val på säkerhetsfrågor och samtidigt upptäcka att en regeringskollega uppenbart inte förstått vad ordet ”självmål” betyder.

I det läget hade det varit naturligt om Solberg samtidigt hållit en lägre profil med annat. Men hon valde istället att sticka ut hakan. Långt.

Hennes huvudbudskap till media och medborgare var en lektion i samhällsekonomi. Hon hamrade in sitt budskap om att med nuvarande sysselsättningsgrad måste arbetsveckan förlängas från i snitt 37,5 timmar till 43 timmar – annars väntar drakoniska nedskärningar av välfärden redan inom ett par år!

Sådant kan sägas på demokratins dansgolv i Norge. Vem säger det först i den svenska valrörelsen?

Fler måste arbeta mer. ”Sextimmarsdag är ett recept för att bryta ner välfärden”, sa Solberg och såg riktigt nöjd ut när hon skickade iväg den passningen till Arbeiderpartiet, Socialistisk Venstre och Rödt – de reformerade kommunisterna. Svar kommer säkert senare i veckan.

Men naturligtvis har Solberg rätt. Det är helt enkelt inte rimligt att tala om att både korta arbetstiden och bevara välfärden utan ökad produktivitet och fler i arbete.