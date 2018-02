Hermansson: Labour håller på att ta över Brexit

Att Labour svänger och blir tydligt om behovet av en tullunion innebär att den brittiska regeringen kan tvingas att följa efter. Parlamentet håller gradvis Theresa May håller gradvis på att förlora inflytandet över hur Brexit ska förverkligas.

Såväl regeringspartiet Tories som största oppositionspartiet Labour har nu börjat hitta fram till det läge som partierna borda ha befunnit sig i veckorna innan de brittiska väljarna fick folkomrösta om EU-medlemskapet. Först nu börjar de nämligen tala något som liknar klarspråk om vilka alternativ till EU:s inre marknad och tullunion som de ser som realistiska.

Igår deklarerade Labours Jeremy Corbyn att partiet vill se en tullunion med EU. Syftet var att rädda ekonomin och jobben. Han var visserligen mer än lovligt otydlig hur den skulle konstrueras och förhålla sig till den nuvarande tullunionen, men samtidigt ett föredöme i det att han gjorde sak av Storbritanniens stora beroende av en fungerande relation med EU. Labours talesperson i Brexitfrågan, Keith Starmer, gjorde ett försök att precisera och landade i att det hela handlade om teknisk åtskillnad men i praktiken inget annat än ett fortsatt medlemskap.

Däremot är Corbyn inte beredd att flytta Labours position vad avser tillgång till den inre marknaden – ännu. Det ligger i sakens natur att om det inte inträffar ett större skifte i opinionen till Labours fördel, så måste partiet hitta andra att samarbeta med. Det närmaste i det läget är Scottish National Party. Partiets ledare, Nicola Sturgeon, var snabbt ute och berömde Corbyn för omsvängningen och för att han, till skillnad från i folkomröstningskampanjen, visar något mer än otydlighet. Men samtidigt måste Labour öppna för fortsatt medlemskap i den inre marknaden om det ska bli fråga om ett samarbete.

Utvecklingen går mot ett läge där det av Brexit allt snabbare blir ett ”Brina” – Brexit in name only. Orsaken är att den uppfattningen sprider sig alltmer, att ett utträde kan hanteras och accepteras så länge det inte medför att nuvarande förhållande i något mer väsentligt avseende förändras i praktiken.

Men för det svårt splittrade regeringspartiet innebär Corbyns besked att premiärminister Theresa Mays förhandlingsutrymme minskar såväl i sitt eget parti som i sin regering. Den position om Labour nu ser ut att ta, som det förnuftiga medelalternativet, är inte längre ledig. Att parlamentet dessutom har tilltvingat sig rätten att slutligen avgöra vad som är ett godtagbart avtal med EU, gör att det plötsligt finns större möjlighet för att även ett mindre uppror bland tories mer EU-vänliga parlamentsledamöter ska krönas med framgång. Rätt formulerat och Labours alternativa beslutsförslag kan komma att vinna.

Utvecklingen går således mot ett läge som rimligen bara kan beskrivas som unikt, där Theresa Mays regering visserligen behåller makten men inte kan agera i Brexitfrågan utifrån sin egen politiska agenda. I längden kommer det inte att fungera.