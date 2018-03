Hermansson: Gilla skatt på Facebook, Löfven

Foto: Geert Vanden Wijngaert

BRYSSEL. När EU:s regeringschefer äter middag kan stämningen bli allt annat än vänlig och kollegial. Som igår, torsdag, då förslaget om en EU-gemensam skatt på digitala företag stod på menyn.

Samtalet kretsade kring ”digitala företag” – Google, Facebook, Amazon och liknande – som tjänar grova pengar i alla länder men bara betalar bolagsskatt där de har sina europeiska huvudkontor. Regelmässigt väljer de att etablera sig där skatten är lägst.

Låt oss hoppas att ingen satte grodlåren eller ankpatén (eller vad de nu mumsade i sig den här gången) i halsen. Men oavsett vilket kommer det som sades under middagen likafullt att bli grundläggande för EU:s fortsatta hantering av den digitala ekonomin.

Och den som tycker att det luktar straffskatt på amerikanska företagsjättar är väl i dagsläget inte helt fel ute. Men ett sådant motiv har kort bäst-före-datum. Förr eller senare kommer ett normalläge i relationen över Atlanten att infinna sig igen.

Rätt hanterad är en EU-gemensam skatt på digitala storföretag både relevant som princip och vettig i praktiken. Företagen som är verksamma i branschen har hög lönsamhet och tillväxten är kraftig, cirka 14 procent per år, i förhållande till IT- och telekombranschens cirka 3 procent. En fullt utvecklad digital inre marknad skulle enligt EU-kommissionens beräkningar tillföra EU:s gemensamma BNP drygt 4 100 miljarder kronor per år.

En skatt på 3 procent på ”digital närvaro” – alltså där företagen tjänar sina pengar utan att de nödvändigtvis existerar rent fysiskt – skulle i det läget bidra till EU:s budget utöver vad varje medlemsland betalar, och därmed hjälpa till att fylla de hål som exempelvis Brexit medför.

Men det som nu diskuteras är i första hand en övergångslösning i väntan på att regeringscheferna ska bestämma sig. Luxemburg och Irland drar dock redan i dag nytta av de digitala jättarnas fysiska närvaro. Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien välkomnar kommissionens skatteförslag.

Sveriges regering har dock valt att göra gemensam sak med EU:s lågskatteländer och säger nej.

Rädslan för att framstå som att man därmed ger ”Bryssel” mer makt är än så länge större än insikten om att Sveriges position i budgetförhandlingarna kommer att kräva nedskärningar eller tillskott från andra håll och inkomstkällor.

En gemensam EU-skatt på digitala företag är därför inte dum och något som även Stefan Löfven snart lär börja gilla. Han finns ju trots allt på Facebook.