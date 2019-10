Guteland: En ny folkomröstning vore det bästa

Foto: Kirsty Wigglesworth

Jag befinner mig i Strasbourg där alla talar om Brexit – ännu en gång.

Bakgrunden är förstås det nya avtal mellan Storbritannien och EU som presenterades förra veckan och inte minst det faktum att tiden för ett Brexit än en gång är på väg att rinna ut. Den nuvarande förlängningen löper ut nästa vecka, den sista oktober.

Det föreligger just nu press mot Europaparlamentet att godkänna det senast föreslagna Brexitavtalet, som presenterades av EU-kommissionens avgående ordförande Jean-Claude Juncker och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.

Denna press kommer framförallt från Brexitanhängare, men också från en slutkörd EU-kommission som vill få slut på kaoset. Detta trots att det brittiska parlamentet avvisat ovan nämnda avtal och därmed tvingat Johnsson att be om ytterligare en förlängning, för att förhandla fram ännu ett nytt avtal som det brittiska parlamentet kan acceptera.

För att bli giltigt måste ett avtal mellan Storbritannien och EU även godkännas av Europaparlamentet. Själv vill jag inte att EU-parlamentet i veckan röstar igenom ett avtal som det brittiska parlamentet sagt nej till. Skälen är flera. En tungt bärande orsak är att avtalstexten är hastigt framtagen men kommer att få stor betydelse för våra relationer med britterna i årtionden framåt. Avtalet reglerar allt från fiskerättigheter och miljöstandarder, till löntagarnas rättigheter.

Den konservative Boris Johnson är nöjd med att uppgörelsen väntas leda till avregleringar som pressar miljöstandarder och arbetsvillkor nedåt. Det gör mig mycket skeptisk till om detta är det bästa avtal vi kan få.

Europaparlamentet har också tydligt, senast den 18 September 2019 i en resolution som vi röstade igenom då, slagit fast att det “Recalls that it will not proceed with any consent vote until the UK Parliament has approved an agreement with the EU”.

Vi har alltså lovat att respektera det brittiska parlamentets ratificering av ett Brexitavtal, innan vi godkänner ett sådant. Det är också en mycket rimligare hållning än att vi springer en desperat premiärministers ärenden.

Boris Johnson verkar inte sky några medel för att ro en uppgörelse om Brexit i hamn. Hittills har han bland annat visat att han struntar i lagen, negligerar det egna parlamentet och valt att stänga ner det samma i flera veckor för att tysta opposition.

Storbritanniens nuvarande premiärminister väljer att strunta i varningar om att ett avtalslöst Brexit skulle vara att jämföra med en naturkatastrof - människor riskerar bland annat brist på mat och livsviktiga mediciner.

På toppen av allt vill nu Boris Johnson på bara någon vecka stressa igenom ett avtal som normalt skulle ta flera månader att behandla i det brittiska parlamentet. Ett avtal som kommer att ge följdverkningar ÅR framöver och som han inte har kunnat få godkännande för i sitt eget parlament.

Det finns inget som hindrar en förnyad förlängning av förhandlingarna med EU. Det allra bästa vore om britterna fick tid till en ny folkomröstning, där de kan få avgöra frågan med all information de nu har om vilka de faktiska följderna av Brexit är för deras nation.