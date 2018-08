Guteland: Din röst påverkar Bryssel

Foto: Wiktor Nummelin / TT

Det stundande valet påverkar i allra högsta grad även Europaparlamentet. Politiken som drivs där beror på vilken Regering vi har efter den 9 september, skriver Jytte Guteland.

Mina dagar är just nu fyllda med ridning, valkampanj, aktiviteter med barnen och löpturer med min hund Vilda. Det är sådant jag brukar passa på att göra under somrarna innan Europaparlamentet öppnar igen efter sommaruppehållet och pendlandet till Bryssel startar. Valrörelsen är förstås något extra för i år. Många viktiga lokala och nationella frågor diskuteras. Men en aspekt som lätt glöms bort är att vilken regeringen här spelar roll för EU. Under mina snart fem år i Europaparlamentet har jag i lagstiftningsarbetet noterat hur viktigt det är vilka regeringar som styr i medlemsländerna, ju fler progressiva sådana desto mer socialt inriktade och miljövänliga beslut.

Det senaste året har en vanlig fråga till mig och andra Europaparlamentariker varit om EU har med riksdagsvalet att göra. Svaret på frågan är ja! I allra högsta grad. Valet påverkar vilken riktning Sverige tar i rådet, där alla medlemsländers regeringar är representerade. Det i sin tur påverkar alla frågor som förhandlas där och med övriga institutioner de kommande fyra åren fram till nästa val.

Sverige har under den senaste mandatperioden tagit en aktiv roll både för att leda Europa framåt i en ny social riktning och visat ledarskap för en modern rättvis arbetsmarknad, jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimat. En konservativ högerregering skulle innebära att den progressiva rösten som vi nu har i rådet tystnar. Det handlar inte om några enskilda frågor, det är större än så. Det är ett vägval om vilken riktning vi vill styra Europa och Sverige framåt.

Som Sveriges enda ordinarie ledamot i miljöutskottet arbetar jag med klimat- och miljöfrågorna i vardagen. Ofta har det varit viktigt att kunna visa att Sverige tar ansvar och driver på för en ambitiösare politik också i rådet. Några exempel. I Europaparlamentet drev jag drev på för att minska utsläppen från industrin och energisektorn i den så kallade utsläppshandeln (EU-ETS). Sverige var då den pådrivande aktören i rådet för att fler utsläppsrätter skulle bort från den stora utsläppsbubblan i systemet. Den konservativa gruppen bromsade ambition i förhandlingarna i parlamentet. Vårt arbete hade blivit mindre klimatvänligt om Sverige också haft en konservativ regering.

På samma sätt hade vi ett viktigt samarbete för att förnybartdirektivet ska bli både ambitiöst och att skogens potential ska tas tillvara som klimatresurs. I miljöpolitiken spelar det också stor roll hur ambitiös kemikaliepolitik Sverige står för. I arbetet med den cirkulära ekonomin har Sverige konsekvent drivit frågan om att skapa ett giftfritt kretslopp. Detta får stor påverkan för såväl för ekosystemen som för människors hälsa. Den konservativa gruppen i parlamentet röstar istället ofta med lobbyisternas perspektiv i kemikaliefrågorna. En konservativ regering skulle därför försämra möjligheterna att lyckas skapa regler som sätter hälsa och ekosystem främst.

Så, innan du lägger din röst i riksdagsvalet kan det vara värt att tänka på att den också påverkar vilket EU som du vill ha i framtiden. Vi må vara ett litet land men Sveriges röst spelar roll och gör skillnad i EU.