Grönbäck: Långt ifrån perfekt, men allt bättre

Ständigt verkar vi längta tillbaka till ett bättre och tryggare förr. När var världen som bäst? 1950-talet?

På den snälla dialektklang som hör till finlandssvenskt uttal berättar Mark Levengood om ett tillfälle då hans släktingar, ett äldre gift par, grälar. De gnatar på det sätt som bara släktingar vid släktmiddagar kan och brukar göra. Maken suckar och konstaterar till slut att det var bättre förr. Hustrun fnyser och svarar att det enda som var bättre förr var maken.

“Det var bättre förr”. Uttrycket är välnött och kan åsyfta alltifrån humorn och grannsämjan till tryggheten och världen. Men när, vid vilket förr, det var bättre kan vara svårare att svara på. Vid vilken tid var det inte bättre förr?

I USA har man frågat Trumps väljare, de som vill “make America great again”, när Amerika var “great”. 1950-talet svarar många. Många svenskar kan nog nicka instämmande. Börjar vi gräva i arkiven för att se hur man upplevde tiden under detta ljuva 50-tal tyckte många att det var bättre förr, på det glada 20-talet. Kollar vi hur man upplevde 20-talet på 20-talet, tyckte många att det – förvånande nog – var bättre förr. Ständigt verkar vi längta tillbaka till en tid några decennier före den vi har nu. Aldrig verkar vi tycka att det är som bäst nu.

Men faktum är att världen är som bäst just nu. Och den fortsätter att bli bättre. Med det sagt behöver inte nödvändigtvis politiken alltid gå åt rätt håll – men världen i stort gör det.

Under de senaste 100 åren har mänskligheten gjort större framsteg än under våra första 100 000 år. FN:s viktigaste milleniemål, att mellan 1990 och 2015 halvera andelen som lever i extrem fattigdom, uppnåddes redan 2010. Världsfattigdomen har halverats, först en gång, och sedan en gång till. Fattigdomen har minskat mer under de senaste 50 åren än under de 500 åren dessförinnan. År 1980 hade 50 procent av jordens befolkning tillgång till rent vatten, i dag är det 90 procent. Under 1970-talet hade världen dubbelt så många diktaturer som demokratier. I dag är det, trots många bakslag, tvärtom.

Den som vill läsa mer om detta kan leta rätt på Johan Norbergs bok Framsteg (Volante, 2017). Den som vill grotta ner sig i statistiken kan söka upp hemsidan gapminder.org, tillhörande stiftelsen grundad av bland andra den framlidne forskaren och folkbildaren Hans Rosling.

Båda dessa visar med klarhet hur det inte var bättre förr utan tvärtom, att vår bästa tid är nu. Det är inte optimism, det är fakta.

Överallt minskar barnadödligheten. 91 procent av alla världens barn börjar skolan. Flickor går nästan i skolan lika länge som pojkar. Aldrig förr har så många som i dag kunnat läsa och skriva.

Överlag lever vi bättre, längre och – faktiskt – säkrare. Tekniken, vetenskapen och ekonomin förbättrar och förenklar våra liv i både stort och smått.

Världen är långt ifrån perfekt, men den är bra och blir bättre.

Bättre förr var möjligen Kalle Anka med Arne Weise ihop med övrigt TV-utbud och, som Mark Levengoods släkting uttryckte det, du själv. Men det finns det nog olika uppfattningar om.

Att notera och förstå att världen med dess ständigt förbättrade teknik, utveckling och ekonomi ger oss de bästa av tider, är inte att nonchalera de utmaningar och problem som faktiskt finns. Det är att skärpa blicken för att kunna rikta behövda åtgärder rätt.

Det är för hoppet om och arbetet för en minst lika god fortsättning.