Gallerior skyndar på butiksdöden

Foto: Anton Hedberg

När e-handeln tar över shoppinggalleriornas funktion måste strategin vara att hitta något personligt som lockar boråsarna till butikerna.

Under de kommande tio åren väntas 11 000 butiker bomma igen och 30 000 jobb inom branschen att försvinna, enligt Svensk Handels nya rapport ”Läget i handeln” (18/6). I folkmun talas det om en butiksdöd som kommer lamslå många medelstora svenska städer. Att antalet fysiska butiker minskade med 5 000 mellan åren 2011-2017 gör oron befogad. Frågan är därför hur man på bästa sätt förhindrar ödeläggningen av städerna.

Borås svar har varit att anställa en så kallad etableringskonsult som ska titta närmre på vad lokalerna i centrum ska fyllas med i framtiden. Det är bra. Ledarsidan har vid tidigare tillfällen efterfrågat en handelsstrategi då det uppenbarligen saknats en sådan trots Borås rykte som textil- och modestad.

Men den viktigaste tillgången Borås har i detta avseende är stadskärnan. Den är lagom färgglad, trevlig och personlig. Den är fylld med vackra gator och lokala näringsidkare vars caféer, restauranger och krogar tycks bli fler och fler. Annat är det i Göteborg där köpcentret Nordstanupptagit stora ytor av potential och fyllt det med opersonliga café- och restaurangkedjor runtomkring. Shoppinggallerian har kommit att bli synonymt med otrygghet och kriminalitet, och det eviga kriget mot bilismen har gjort det mer självklart för göteborgarna att välja e-handeln framför Nordstan.

Och det är just e-handeln som är butikernas främsta konkurrent. När allt är en klick bort och du kan få det du önskar dig levererad till din dörr - varför åka in till stan? Dessutom är det lättare än någonsin att jämföra priser och inte sällan är det just på nätet som de bästa erbjudanden finns. Näthandeln fyller därför den funktion som gallerior tidigare haft och de sistnämnda riskerar därför att inte längre fylla någon funktion.

Man gör sin research och beställer hem det man behöver den vägen. Spontanköpen sker därför med större sannolikhet i samband med lunchen eller fikat som avnjuts på någon mysig gata i stan. Med andra ord finns det potential för en stadskärna likt den vi har i Borås - butiksdöden till trots.

Dessutom kan det knappast vara lönsamt att ha två olika handelscentrum i en stad av Borås rang och som dessutom ligger utspridda från varandra som centrum och Knalleland gör. Såväl handeln som staden i sin helhet hade gynnats om handeln koncentrerades till centrum. Shoppinggallerians tid är förbi.