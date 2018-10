Det går att vara statsbärande utan att bilda regering

Moderaterna är fortsatt näst störst. Det många gånger utdömda gamla högerpartiet förblir ett av Sveriges två statsbärande partier, vilket för med sig krav på att i alla lägen ta det större ansvaret. Detta ändras inte av att det just nu går trögt för Ulf Kristersson att bilda regering.

Under fredagen kom beskedet: Moderatledaren Ulf Kristersson skickade med Allianskamraterna en hemläxa över helgen om att fundera över om de verkligen vill ha en borgerlig regering eller ej. Redan under lördagen kom beskedet: Ja från Kristdemokraterna, men nej från Centern och Liberalerna om en sådan blir beroende av Sverigedemokraterna.

Att allt i Moderaterna just nu snurrar kring ambitionen att bilda regering är naturligt. En moderat partiledare har bara haft den möjligheten vid tre tillfällen tidigare i modern tid, 1991, 2006 och 2010. Det gäller således att passa på.

Den minnesgode läsaren vet att det efter valet 1976, då Sverige fick en borgerlig regering för första gången på 44 år, var Centerledaren Thorbjörn Fälldin som hade initiativrätten. Även i valet 1979 spelade dåvarande M-ledaren Gösta Bohman andrafiolen. Även den här gången utgör Centern ett problem.

Men en sak ligger inte partiet i fatet på samma sätt som tidigare: framtoningen är annorlunda, den tunga bördan av att bära nära nog ett århundrade av väletablerade föreställningar om vem som är moderat och var sådana återfinns slipper Kristersson.

Numera är Moderaterna ett brett parti som har sympatisörer i alla sammanhang.Men visst är Moderaterna ett lätt byte om man vill retas. Generationer av överklassgubbar – då adelsmän, nu egenföretagare – har satt sin prägel och bekräftat bilden av ett de högre ståndens parti.

Så träffande, så tacksamt! Så enkelt för Socialdemokraterna, vänstern i allmänhet eller vem som helst som inte gillar ”högern” att bara behöva peka på den gamla bilden för att skörda segrar på marginalen och vinna över skrattarna på sin sida.

”Hur skulle sossarnas huvudmotståndare se ut om de själva fick välja? Det skulle ju vara en ung adlig besserwisser, som bor på Östermalm, aldrig haft ett vanligt jobb i hela sitt liv, som inte kan skilja mellan fotboll och ishockey, är son till en militär och gift med Gösta Bohmans dotter.”

Så valde komikern Adde Malmberg att formulerade sig om detta efter att Carl Bildt 1986 hade valts till partiledare.

I valet 2002 gjorde Moderaterna sitt sämsta resultat på flera decennier. Då under en annan partiledare som skorrade så där skrattretande överklassigt, nämligen Bo Lundgren. Han var visserligen varken adlig eller bodde på Östermalm, men var i alla fall son till en militär. Fixerad vid skattesänkningar som han och valkampanjen var, kunde Socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen knappast ha önskat sig en bättre motståndare.

Det var i den valrörelsen som Anna Kinberg Batra yttrade de bevingade orden “Stockholmare är smartare än lantisar”. Kanske var det därför hon avsattes ett och ett halvt decennium senare? Hon gick ju inte genom rutan. Att det berodde på år av medieträning av rädsla för ytterligare ett klumpigt uttalande som det 2002, verkade ingen bry sig om.

När Carl Bildt blev vald till partiledare sa vissa att han hade så lite utstrålning att inte ens de automatiska dörrarna gick upp. Bildt satt som partiledare i 13 år och statsminister i tre. Anna Kinberg Batra satt i två år och är en av få svenska partiledare i modern tid som inte prövats i ett val. Hon gick ju faktiskt inte genom rutan.

Att Bildt inte ens gick genom dörrarna men fick sitta kvar, det pratas det mindre om i partiet i dag.

Sedan kom Reinfeldt, Borg och hela gänget. Och så Per Schlingmann, han som avskaffade pärlhalsbanden och jumper-seten i kashmir-ull. Kanske hade han lika gärna kunnat avskaffa medlemmarna, gräsrötterna, som inte syntes till särskilt mycket under de där åtta fantastiska åren vid makten. Det var mest Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som stod i centrum och som till skillnad från Bildt, Lundgren och Batra gick genom både rutor, dörrar och rakt in i många väljares hjärtan.

Borg i rollen som finansminister kittlade fantasin med sin hästsvans och ring i örat. Var han verkligen moderat?

De blev trendiga. I valet 2010 fick Moderaterna trettio procent av rösterna. Det räckte inte för egen majoritet för Alliansen, men var en manifestation av just den förvandling som ingen trodde var möjligt. Det handlade om enstaka tiondelar för att Östermalmspartiet med det skorrande, adliga uttalet skulle bli största parti.

Annorlunda uttryck av en annan generation: Moderaterna hade för första gången tagit steget från de glosögda töntarna i biblioteket till de coola kidsen i rökrutan.

Men visst, det var lite väl toppstyrt i partiet under de goda åren. Och inte heller räckte det hela vägen. Vad skulle gräsrötterna egentligen säga i valstugorna 2014 när väljarna ville ha nya besked? Arbetslinjen var redan verkställd, Rut och Rot nyttjades av svenska folket så att det stod härliga till. ”Öppna era hjärtan”-talet fick inte alls den effekten i valrörelsen som den falska historieskrivningen vill göra gällande. När Reinfeldt avgick på valnatten grät ungdomsförbundarna.

En sak är viktigt att notera: Under de senaste decennierna har Moderaterna vuxit och blivit större. Överklasspartiet var en bred kyrka redan innan Per Schlingmann dikterade klädkoden. Men med Alliansidentiteten kom nya sympatisörer och med dem även nya krav på att det stora partiet skulle underordna sig fyrpartigemenskapens krav och förutsättningar.

Under de ”coola åren” 2006 och 2010 var valframgångarna exceptionella. Då var det lätt att tänka på Alliansen. Idag har nivåerna normaliserats. Moderaterna brukar samla runt 20 procent, ge och ta några procentenheter åt höger eller vänster. Kanske var det därför som ingen på allvar var särskilt besviken under Moderaternas valvakor efter valet i september. Förväntningarna låg ju på ett som var i linje med 2002 års resultat. Men partiet fick 19, 8 procent i riksdagsvalet och mer än så i kommunvalet i Borås.

Något hände med Alliansidentiteten under valrörelsen. Av opinionsmätningarna framgick ganska tydligt att många alliansväljare inte längre litade på Moderaterna. Man röstade gärna på det som partiets företrädare sa, men samtidigt fanns det en misstanke att en röst på Ulf Kristersson kanske inte var en röst som hamnade rätt.

Samtidigt fanns det andra moderatväljare som tvivlade på att partiledningen skulle stå pall mot Annie Lööf gällande migrationen. Skulle de verkligen kicka ut Stefan Löfven, om det skedde på Alliansens bekostnad? Var de beredda att till varje pris se till att Sverige fick en borgerlig regering igen?

Dessa frågor är viktiga när det gäller att förstå vilken roll regeringsfrågan spelade i valet. Sex av tio tillfrågade moderater sa redan i april i år, i en visserligen aningen tveksam undersökning i Aftonbladet, att de ville se ett samarbete med Sverigedemokraterna efter valet. Men då hade redan ett stort antal lämnat och angav SD som ett bättre val, medan en annan grupp reagerade genom att ge framför allt Centerpartiet tummen upp. I valet jämnade det sedan ut sig en aning; flykten från partiet blev som bekant mindre än befarat.

Och så ser verkligheten ut, att det alltid kommer att finnas såväl missnöjda väljare som upprörda ”partister” av en eller annan anledning. Inget talar för att dagens situation ska få ödesdigra konsekvenser för partiet som sådant. Men det är ingen tröst i ett läge där regeringsmakten hägrar, att tala om att Moderaterna också måste förbereda sig på att fortsätta i opposition.

Det som nu har hänt i Stockholm, där den moderatledda alliansen har gjort upp med Miljöpartiet om att ta makten i stadshuset, visar på vad som är rimligt och möjligt när den statsbärande identiteten får större genomslag. Men att försätta sig i en situation där man för att få bilda regering i varje avseende gör sig beroende av Sverigedemokraterna kommer att skada partiet långt mer än den gamla Östermalms- och överklasstämpeln gjorde.

Om det är något parti som vet att föra sig i rollen som regeringskritiker, och som efter många år utanför makten har fått anpassa sin organisation efter magrare omständigheter, så är det Moderaterna. Ett litet, litet exempel: Kapas partistödet klarar man det – även om den kapningen blir rejäl. Mer utsatta i det läget är Socialdemokraterna, som får stora problem när de inte kan avlasta den egna ekonomin genom att få tillgång till regeringskansliets offentligfinansierade och värderingssäkrade tjänstemannauppdrag.

Det finns alltid en risk med metaforer. Men somliga går inte att undvika. På valaffischerna var Ulf Kristersson ute på en löptur. Moderaterna springer inga kortdistanser. De är ett maratonparti. Även om de får springa i ytterligare fyra år kommer inte Moderaterna dö för det. Men visst skulle det vara bättre för Sverige om de inte behövde göra det.