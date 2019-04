Federley: Påskmat och den europeiska unionen

Foto: Charlie Neibergall

Påsken. För många en väldigt efterlängtad tid av ledighet. Inte minst eftersom den kommer sådär insprängd mitt under vardagen överraskar den oss med sina ägg, harar, sill och nubbe.

För egen del är påsken i år en del arbete. Det är mandatperiodens sista besök i Strasbourg, där hela EU-parlamentet samlas 12 gånger per år för att rösta och debattera. Skärtorsdagen blir sista gången jag träffar många av de parlamentariker och tjänstemän som jag spenderat mycket av mina senaste fem år tillsammans med.

Under de här fem åren har jag varit särskilt involverad i frågan om djurvälfärd och matsäkerhet. Jag tog över stafettpinnen från Marit Paulsen som gick i pension under 2015.

EU har gjort stora framsteg för matsäkerheten. Det är tack vare EU:s myndigheter och säkerhetsföreskrifter som maten idag, generellt sett, är säker - oavsett om du beställer kotletten i Stockholm eller Budapest. Visst sker det, som senast i Polen, matkriser - men tack och lov är de relativt få och de kan identifieras och kontrolleras snabbt.

Att maten fungerar blir extra viktigt under storhelger. Under påskhelgen kommer 2 000 ton ägg gå åt. En bra bit över 32 miljoner ägg äts i vårt avlånga land och under de hetaste timmarna på påskafton slinker 6 miljoner ägg per timme ner i svenskars magar. Inte mindre än 25 procent av årets totala försäljning av färskt lamm sker i dagarna. På mat lägger vi svenskar ungefär 7,4 miljarder kronor under påsken. Inte direkt växelpengar alltså.

Därför försöker jag alltid påminna mig själv om att vad vi väljer att lägga matpengarna på är inte bara viktigt för vår egen hälsa, det är även oumbärligt för planeten. Miljön, klimatet, mängder av svenska jobb, öppna fält och kampen mot antibiotikaresistens påverkas alla, i olika grad, av våra val i matbutiken.

Våra svenska bönder är ett föredöme när det gäller att ta hand både djuren och miljön. I de besöken jag har gjort runt om på kontinenten ser man att det ibland ser helt annorlunda ut. I flera europeiska länder far djur illa, djur transporteras i dagar och utan vatten. Miljön förstörs, antibiotikaanvändningen skenar och utsläppen är på för höga.

En god djurvälfärd ger både djur ett värdigt liv och är det effektivaste sättet att motverka spridningen av antibiotikaresistens. Men det är inte bara Sverige som ska göra rätt, alla länder måste gemensamt få ner sin antibiotikaanvändning och sina utsläpp. Alla länder måste se till att djuren får ett värdigt liv.

I EU-valet driver jag för en bättre djurvälfärd inom EU. Länder som fuskar med djurvälfärd måste dras inför domstol. Märkningar av köttets ursprung och produktionsmetod måste bli bättre och obligatoriska även i restauranger.

Dessa frågor är viktigare än någonsin - för vår egen och för djurens skull.