Faran är inte över än

Att terrororganisationen Islamiska Staten skulle vara besegrade är ett önsketänkande. Först på tur var Iraks premiärminister Haider al-Abadi som i fjol utropade IS besegrade. Likaså gjorde USA:s president Donald Trump när han i december fattade beslut om att dra tillbaka de amerikanska trupperna från Syrien. Något som resulterade i att försvarsministern Jim Mattis valde att avgå.

Faktum är att terrorgruppen håller på att återhämta sig, inte minst i Irak till följd av det spända läget mellan kurder och irakiska regeringen. Därtill beräknas mellan 20 000 och 30 000 beväpnade män vara kvar enligt en FN-rapport från 2018, trots att man förlorat nästan hela sitt territorium.

Ett riktigt nederlag skulle dessutom innebära att terroristerna i ännu högre utsträckning än i dagsläget återvänder dit de kom ifrån - nämligen Europa. Sverige ligger som bekant i topp på listan över länder varifrån flest medborgare, i förhållande till folkmängd, rest till Syrien och Irak för att strida som jihadister. Så visst, IS tappar mark men det innebär inte att deras tankegods möter samma öde. Nederlaget har inte hindrat dem från att få fäste utanför sitt kärnområde. Tvärtom, i digitaliseringens tidevarv har det aldrig varit enklare för terrorister att sprida sina propagandabudskap till en allt större publik.

Charlie Winter, forskare vid International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) och expert på IS-propaganda, menar att terrorgruppen fortfarande är ideologiskt stark, inte minst i Europa. I sina propagandakanaler talar man dessutom om att nederlag kan innebära framsteg, av vilket Winter drar slutsatsen att terrorgruppen kommer hålla låg profil framöver för att förbereda sig inför en reträtt.

Verkligheten är således långt ifrån den som Trump ville göra sken av när han twittrade ut att IS blivit besegrade. Världen luras till falsk trygghet och de stora förlorarna på detta är den syriska civilbefolkningen som IS spridit skräck hos.