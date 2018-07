Ledare: Ett politiktomt slut i Almedalen

Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverigedemokraterna och Miljöpartiet avrundade politikerveckan i ett allt mer folktomt Visby.

Om det var glest i publiken när Jimmie Åkesson (SD) och Isabella Lövin (MP) talade, så var talen faktiskt ännu tommare. Veckan avslutades således med en nästan total brist på politik.

Sverigedemokraterna hade ett förslag, att installation av hemlarm ska omfattas av rot-avdraget. I första hand bör staten naturligtvis lägga resurser på att upprätthålla säkerheten, men eftersom det har fallerat är det ett bra drag att möjliggöra för fler att kunna skydda sin egendom. Alliansen har tidigare talat om detta som en möjlighet. Även om de borgerliga partierna inte har satt ned foten absolut i frågan bör det finnas goda chanser att förverkliga förslaget. Nackdelen är dock att det lägger ytterligare ett särfall till en redan alldeles för komplicerad skattelagstiftning.

I övrigt använde Åkesson hela sitt tal åt rent poserande. Konstateranden om att partiet inte är som alla andra staplades på varandra in absurdum och varvades med låga utfall mot bland annat Mona Sahlin. SD är nu ett av tre jämnstora partier som dominerar svensk politik. Det är inte värdigt ett så stort parti. Oavsett vad man tycker om Mona Sahlins gärning för Sverige är det bortom att sparka på någon som ligger ned. Det är mer att sparka på någon som redan är utburen. Under all värdighet.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Därtill föreföll Åkesson väldigt trött. Glöden saknades nästan helt, poänger uteblev och stundtals visste inte ens partianhängarna framför scenen när de skulle skratta. Måhända är detta en valrörelse för mycket för Åkesson som trots allt har lett SD i 13 år.

Miljöpartiet för sin del verkar ha tappat all kontakt med verkligheten och försöker nu framställa sig som industrins, jobbens och böndernas vän. Maken till fräckhet. MP har i många år bidragit till att förstöra konkurrenskraften för svenska lantbrukare, och för den delen även för industrin. MP:s försök till politik bestod av ökad svensk självförsörjning genom ökad övergång till eko-jordbruk samt hårdare beskattning av ”utländskt fulkött”. Att effekten av förslaget är minskad svensk produktion och dyrare mat för låginkomsttagare ville språkrören inte prata om alls vid pressträffen

Om språkrören Lövin och Gustav Fridolin faktiskt menar allvar med att hjälpa bönderna vore det välkommet. De kan exempelvis börja med att stödja Moderaternas förslag att sänka skatten på diesel för jord- och skogsbruket med 50 öre per liter. Det skulle vara en konkret början, ett slags fredspipa. Att öka stödet för omställning till ekojordbruk är det inte.

Lövins tal var lika tomt och poserande som Åkessons dagen innan. Möjligen kan SD kosta på sig det. Partiet är trots allt nästan lika mycket en kulturell företeelse som en politisk. För MP som hänger på riksdagsspärren räcker det däremot inte. Lånta fjädrar faller lätt av. Lövin sade i slutet: ”Om du röstar på Miljöpartiet vet du vad du får.” Det är väl just det som är problemet.