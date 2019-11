Ensam är inte stark

Foto: Martina Holmberg / TT

Lampan är tänd och radion låter i bakgrunden när polisen i Stockholm hittar en avliden man i en lägenhet på Södermalm. Posten vittnar om att mannen legat död i sitt hem i tre år, och hans öde har berört hela Sverige. Hur kan en människa vara död i tre års tid utan att vara saknad?

Varje år dör flera hundra svenskar i total ensamhet. Ingen som oroar sig över dem, ingen som saknar dem. Detta i landet med flest ensamhushåll i världen. För merparten av dessa är ensamheten förvisso självvald, men för alldeles många är den ofrivillig.

I den omtalade värderingsundersökningen World Value Survey från 2015 sticker Sverige ut. Sveriges placering, lite halvt isolerad i ett hörn längst upp till höger, säger oss att vi är det mest sekulära och individualistiska folket i världen. Kartan har framförallt använts i syfte att förstå de grupper som invandrat till Sverige. Hur de traditionella värderingar som dominerar hemländerna och där familjen är viktigare än allt krockar med det svenska. Men kan också användas till att förstå oss själva.

Att vara individualistisk innebär att vara oberoende av andra. I många andra länder och kulturer är familjen den minsta enheten. Det är den inte i Sverige. Individualiteten har kommit att förknippas med den modernitet som en gång gjorde detta land till ett av världens rikaste, och skulle därför drivas in i absurdum.

År 1972 presenterade Socialdemokraterna visionen ”Familjen i framtiden” som betonade vikten av oberoende och självständiga individer. Svenskar skulle därmed frigöras från gamla familjestrukturer som mer eller mindre avgjorde vilka vi valde att leva med. Eller som före detta statsminister Olof Palme uttryckte det; ”Varje människa ska behandlas som en självständig individ, och inte som ett bihang till en försörjare”.

Men hur självständig blev svensken egentligen?

Den socialdemokratiska familjepolitiken gjorde oss allt annat än oberoende. Vi var förvisso inte längre lika bundna till våra familjer, men vi blev desto mer beroende av staten eftersom den tog över de omsorgsuppdrag som tidigare var familjens ensak.

I filmen Swedish Theory of Love, som hade premiär för fyra år sedan, var regissören Erik Gandinis tes just detta; socialdemokratins folkhemsbygge har gjort svenskarna ensamma. I filmen, som genom olika exempel illustrerar svensken och ensamheten, behandlas även de som ingen saknar. De som, likt mannen på Södermalm, ligger döda i sina hem under en längre tid utan att någon saknar dem. Tidigare kunde de åtminstone bli upptäckta när inbetalningar av räkningar uteblev, men i dag, när man i allt högre utsträckning betalar via autogiro, kan inte ens staten bli varse om deras död.

Fenomenet med ensamhet är inte enbart isolerat till Sverige. I Storbritannien lever över nio miljoner personer i ensamhet, varav hälften av dessa uppger sig vara oroliga över att inte få hjälp och stöd i svåra tider. År 2018 tillsatte det konservativa partiet därför en ensamhetsminister som skulle sätta frågan på regeringens agenda, vilket inspirerat en rad svenska politiker. Till exempel vill Liberalerna se en nationell strategi mot ensamhet, och Kristdemokraterna vill ha ett pilotprojekt med sociala lotsar likt det som redan finns i Storbritannien där privatpersoner ska slussa vidare ensamma individer till kommunen, vården eller civilsamhället.

Man vill komma åt ensamheten genom att vända sig till den som orsakade problemet i första hand - staten. Men den ofrivilligt ensamme behöver inte ännu en minister eller en nationell strategi. Den behöver något bortom det politiska. Det som staten trodde sig kunde ersätta, men icke. För vad den stora ensamheten som effekt är ett kvitto på är att våra mellanmänskliga relationer inte är utbytbara. De är inte ett bihang, som statsministern Palme uttryckte det. Det är ett existentiellt behov större än det politiska.