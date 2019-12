Det vackra spelets fula sida

Foto: Vadim Ghirda

Rasismen är tillbaka på fotbollsläktarna. Kanske försvann den aldrig, utan intog en lägre profil och bidade sin tid för att senare kunna blomma ut igen när samhällsklimatet blivit gynnsammare för sådana svinaktigheter.

Ap-ljuden mot färgade spelare ljuder ännu en gång från läktarna, hatramsorna hörs på nytt. Under hösten har rasismens nära koppling till ”det gröna fältets schack” kunnat följas i direktsändning från arenor över hela Europa.

När England mötte Bulgarien i EM-kvalet började det redan under uppvärmningen. Så fort superstjärnor som Marcus Rashford eller Raheem Sterling, eller landslagsdebutanten Tyrone Mings rörde bollen började ”babianflocken” på läktaren att ge ifrån sig sina läten. Matchen fick brytas vid åtminstone två tillfällen på grund av läktarsvinens framfart. Englands utklassning av Bulgarien den kvällen ska dock inte ses som ett ”gudomligt straff” utan tas för vad det var: En sportslig framgång grundad i bättre spelare, bättre lag, bättre ledning. Att det dessutom var ett långt och uppsträckt fulfinger åt rasisterna gjorde ju bara saken bättre.

Men många av de engelska spelarna vet med sig om att samma värderingar och samma uttryck som de som mötte dem i Sofia också möter dem på hemmaplan, i det engelska ligasystemet och alldeles särskilt i sociala medier. Inför annandagsfotbollen – lika traditionstyngd som svensk annandagsbandy kan vara! – visste samma spelare med sig om att de mycket väl kunde komma att bli utpekade och särbehandlade för sin hudfärg.

Enligt organisationen Kick it Out – Tackling Racism & Discriminations statistik har rasistiska påhopp inom de engelska proffsligorna under säsongen 2019-20 rapporterats vid 313 tillfällen – hittills. Lördagens omgång lär leda till fler. ”Babianflocken” på läktaren tar inte julledigt.

Foto: Christine Olsson/TT

Sverige är sannerligen inte befriat från rasism. För svensk del blev direktsändningen från EM-kvalmatchen mot Rumänien en påminnelse om sakernas tillstånd. Då var det stjärnskotten Alexander Isak och Robin Qaison som blev utsatta för nedsättande tillmälen från hemmapubliken.

Alla såg, alla hörde – men det europeiska fotbollsförbundet UEFA valde ändå att fria. Uefa valde att gå på det rumänska fotbollsförbundets linje, att inget hade hänt.

”Man ska inte låta idioter få som de vill” var Alexander Isaks kommentar efter matchen. Den kommentaren får också gälla för Uefas påtagliga lomhördhet.

Indirekt satte dessutom Isaks kommentar fingret också på det uppenbara, att de som ägnar sig åt rasistiska påhopp från läktaren knappast lämnar dessa idéer och föreställningar på läktaren när de går hem efter matchen. Inte heller var det i fotbollens omedelbara närhet, i ögonblickets hetta och besvikelse, som den uppstod. När närvaron av olika kulturer, relgioner, härkomst, etnicitet och identitet görs till ”demografiska utmaningar” och uteslutande betraktas som problem, torde det inte vara så svårt att se sambanden mellan läktarens läten och hur det kan låta i den politiska debatten.

Vad kan vara en naturligare än att göra babianljud åt färgade fotbollsspelare i ett samhällsklimat där skiljelinje efter skiljelinje dras upp för att göra åtskillnad mellan människor?