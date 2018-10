Det går inte att tiga bort extremisterna ur SSU

Foto: Henrik Montgomery/TT

SSU i Skåne har låtit sig infiltreras av radikala islamister som hävdar att homosexuella har ”smutsigt blod”. Varför väljer partiet att tiga om detta?

Kvällsposten avslöjade nyligen att lokala förbund i SSU Skåne ertappats med att sprida åsikter som bara kan beskrivas som uttryck för homofobi, antisemitism och kvinnoförtryck. En falang från SSU i Rosengård, som sägs ha sina rötter inom ”radikal islamism”, ska ha tagit över, och sedan öppet agerat på ett sätt som bara kan sägas stå i konflikt med såväl SSU:s stadgar och värderingar – men framförallt med vanlig hederlig anständighet.

Föga förvånande uppmanas nu de som tillhör denna falang att ”med omedelbar verkan lämna sina uppdrag i SSU och i Socialdemokraterna”. Dock först efter avslöjandet, vilket gör det mycket pinsamt för partiet på alla nivåer.

Inte minst med tanke på att det är om något ännu mer allvarligt och långt pinsammare att SSU:s förbundsordförande Philip Botström, enligt uppgift, själv varit närvarande när företrädare för falangen under ett årsmöte ska ha talat om att homosexuella har ”smutsigt blod”. Denna Botströms tystnad ska ha förvånat andra som var närvarande på årsmötet.

Under onsdagen publicerade sedan Kvällsposten nya uppgifter som bygger på bilden om att det som nu avslöjas är ett ungdomsförbund som moraliskt och politiskt befinner sig i fritt fall: Alla utfästelser från ansvariga om att ingen har känt till hur illa det stått till inom ungdomsförbundet visar sig nu ha varit ren lögn. Sanningen är att ett flertal interna rapporter om problemen har lämnats in till förbundet under de senaste åren.

Med tanke på att SSU:s förbundsordförande uppenbarligen inte har hållit sig till sanningen, är det av vikt att partiet väljer att tala klarspråk. Men som Kvällspostens chefredaktör Magnus Ringman har kunnat konstatera, så är det tyst. Partiledningen tiger, partisekreteraren har inget att säga. Inte heller Malmös starka S-kvinna Katrin Stjernfeldt Jammeh, som rimligen har ett eget ansvar i sammanhanget som inte kan betraktas som obetydligt, väljer att tiga. Än så länge.

Det är inte första gången under de senaste åren vi har kunnat se hur islamistiska grupperingar tar sig in i partier vars värderingar borde vara dem främmande.

En av dem som drabbats av den islamistiska falangens framfart är Carolina Pettersson som tidigare var distriktssekreterare inom SSU Skåne. De aggressiva metoder som falangen använde sig av för att ta makten fick henne att sluta. Hennes uttalande till Kvällsposten visar varför

”För en rörelse som tappar medlemmar ser det väldigt bra ut och det är väldigt lockande med grupper som kan mobilisera många i områden där man inte haft stor representation.”

Denna ambition finns inom alla partier. Det tycks också vara så att detta med att vilja bredda rekryteringen samtidigt innebär att kraven och den interna kontrollen av de som blir medlemmar eller väljs till förtroendeuppdrag sänks bortom alla rimliga gränser. Mest flagrant har aningslösheten visat sig vara inom Miljöpartiet, där förre bostadsminister Mehmet Kaplans umgänge med turkiska fascister ledde till att han tvingades avgå.

Nu handlar det om Socialdemokraterna, och om det ungdomsförbund som fostrat inte bara före detta partiledare som Ingvar Carlsson och Göran Persson, men i praktiken alla som idag återfinns på ledande poster inom partiet.

Hur mår de idag, när det visar sig att det funnits rum i partiet för så extrema krafter som inom SSU Skåne?