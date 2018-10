Det är dags för Trump att skruva ner retoriken rejält

Foto: Manuel Balce Ceneta

På onsdagen upptäcktes en serie misstänkta brevbomber som skickats till personer med kopplingar till Demokraterna i USA.

Bland de som fick de misstänkta paketen skickade till sig finns bland annat före detta presidentparet Bill och Hillary Clinton, före detta presidenten Barack Obama och George Soros, som stöttar Demokraterna genom donationer.

Även John Brennan, chef för CIA under Obamas tid som president adresserades ett paket som skickades till nyhetskanalen CNN, där han ibland medverkar. Ytterligare ett paket upptäcktes i kongressens postsortering och var adresserat till kongressledamoten Maxine Waters. Andra paket har skickats till New York-guvernören Andrew Cuomo, och den tidigare justitieministern Eric Holder. Och nu senast skådespelaren Robert De Niro, som bryter mönstret något, då han inte är lika nära knuten till just Demokraterna.

I går drog många en lättnadens suck över att ingen kom till skada. Detta fråntar inte allvaret och i takt med att fler upptäcks växer oron. FBI utreder händelserna som terrorism. Klart är att det verkar röra sig om en till synes välplanerad och omfattande attack, med syfte att sätta dessa människor i skräck.

Förutom att många av de adresserade har kopplingar till Demokraterna verkar det bara finnas en gemensam nämnare – de är alla tydliga motståndare till Donald Trump.

Tilläggas ska att Soros är av judisk börd. Mycket av de hat och hot som högerpopulister och högerextrema riktat mot Soros är en del i klassisk antisemitism – och det gör såklart det hela ännu mer skrämmande.

Man ska inte dra förhastade slutsatser kring motivet, men det är uppenbart att dessa försök till attentat riktats mot människor som varit motståndare till Trump och hans rörelse av högerpopulistiska republikaner. Det är inte omöjligt att detta handlar om våldsverkare som göds av den rörelsen. Med det sagt kan inte någon annan än de ansvariga ta ansvar för detta. Men det blir intressant att se hur Trump nu ska hantera händelsen, om det visar sig att de som gjort sig skyldiga till dessa fruktansvärda hot, i något avseende är en utbrytning ur hans egen svans, eller att de hämtat kraft ur hans hetsiga och fientliga retorik om sina kritiker.

Trump uttalade sig samma dag om de fruktansvärda försöken till attentat och vikten av att stå enade inför detta. Klarar inte Trump av att vara en neutral och ansvarstagande statsman i detta läge, är det verkligen spiken i kistan för hans presidentskapet anseende.

Ibland blir debatten i Sverige om att ta ansvar för sin “svans” på Twitter, det vill säga ta avstånd från de eventuellt hat som kan uppstå i kommentarerna om man skriver något provokativt, väl löjlig. Twitter är ett marginaliserat forum och det kommer alltid finnas människor som tar till fruktansvärd retorik, hot och hat när de sitter bakom en skärm.

Men i någon mening är det som sker i USA av samma karaktär. Här handlar det dock om president som konsekvent och med precision hetsat och karaktärsmördat sina motståndare, och genom det normaliserat hatretorik. I längden leder detta till avhumanisering, och i värsta fall – att något faktiskt hotar och brukar våld.

Man ska inte göra samma misstag och karaktärsmörda Trump. Alla hans negativa drag till trots så har han nog aldrig önskat att någon ska komma till skada. Förhoppningsvis blir dock detta en rejäl väckarklocka för honom att skruva ner sin aggressiva och ovärdiga retorik gentemot sina motståndare.