Broberg: Tyvärr, MP botar inte din klimatpanik

Hettan har fått skogar att fatta eld och åkrar att torka ut. Missväxtåret är ett faktum och djur har fått slaktas i förtid för att bönderna ska klara sig. P4 Sjuhärad och BT rapporterade i går om att torkan gjort att vattnet i Viskan sinar.

Men det finns ett parti som ändå har anledning att känna att de haft tur med vädret under sommarmånaderna.

Miljöpartiet har, av den enkla anledning att de heter vad de heter allt för länge fått sätta agendan för vad miljö- och klimatpolitik ska anses vara. Sommarvärmen kommer otvivelaktigt kunna hjälpa dem när de i valrörelsen ska agera kurator mot klimatångesten. Trots kraftigt sjunkande opinionssiffror har usla satsningar, förklädda i domedagsretorik om klimatapokalypsen, genomförts. En stadig uppgång i försäljningen av elcyklar räckte inte, så nu har en miljardsubvention på dessa drivits genom. Att det mest är storstadsbor som kan använda dessa, och att resande för de som bor långt från storstäderna blivit dyrare med flyg- och bensinskatten, verkar MP strunta blankt i.

Men MP sätter också avtryck utanför politiken. Deras korståg för att äta mer hållbart har blivit en tydlig trend i samhället. I dag väljer allt fler att äta specialkost som ska gynna miljön och djuren. Siffror från Ica, Axfood och Coop visar att försäljningen av vegetabilisk mjölk har ökat med 44 procent de senaste tre åren. Trots detta menar en handläggare på Naturvårdsverket att mjölk inte alls är så skadligt för miljön som många verkar tro.

Ett evenemang som länge profilerat sig i just frågor om djur och miljö är den kött- och mjölkfria festivalen Way out west i helgen i Slottsskogen i Göteborg. Där deltar många ungdomar, en grupp där allt fler säger sig vara vegetarianer.

Enligt en undersökning från Världsnaturfonden är var femte ung tjej vegetarian eller vegan i dag. Begreppet flexitarian har också slagit genom – en person som för det mesta äter vegetariskt, men ändå vill vara flexibel nog att äta kött ibland.

Festivalen Way out west är dock långt ifrån för flexitarianer. Här serveras inget kött och ingen mjölk. Att svenska jordbrukare vädjat till allmänheten att köpa svenskt kött för att de ska klara sig denna missväxtsommar spelar ingen roll – festivalen har ju ett rykte att tänka på. Att festivalen blev mjölkfri samma år som den vegetabiliska mjölktillverkaren Oatley gick in som sponsor behöver vi inte prata om.

När man ska vara medveten vet hyckleriet inga gränser. Men hur mycket godhetspoäng musikfestivalen än förklär sig i så är den ett vinstprojekt där ett festivalpass kostar upp till 4000 kronor, och där man kan köpa lyxmenyer för 695 kronor per person. Frågan är hur mycket denna helg faktiskt bidrar till klimatet och vad som istället handlar om intäkter till festivalarrangören?

Det är uppenbart att Miljöpartiets politik och självbild är uppsnärjd i det blå. MP:s politik ignorerar jordbrukare, de som bor utanför storstäderna och det mesta som är jordnära. Att sluta flyga och ta elcykeln fungerar kanske på Södermalm, där en tågresa till Göteborg och Way out west tar drygt tre timmar. Att dricka Oatley-mjölk för 20 kronor litern snarare än 13 kronor för en vanlig mjölk går också bra om du har en högre inkomst. Och att vara vegetarian och “djurvän” är lätt om man bara ignorerar att jordbrukare går på knäna och djur slaktas i förtid.

Miljöpartiet kanske kan stoppa den globala uppvärmningen i Stockholms innerstad och i Slottsskogen i helgen – men i regeringen där de ska driva klimatpolitik för hela landet har de inte mycket att bidra med. Kanske skäl att påminna om att alla partier, utom SD, står bakom den genomgripande klimatlag som trädde i kraft vid årsskiftet. Så vill man inte sitta på pakethållaren på elcykeln när MP rullar mot apokalypsen är det smartare att rösta på partier som inte låter symbolhandlingarna styra.