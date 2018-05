Braw: Populisternas världsbild bekräftas i Italien

Foto: Fabio Frustaci

Att två populistiska partier, Femstjärnerörelsen och Lega, var på väg att bilda regering i Italien var oroväckande nog – men efter regeringsbildningens sammanbrott ser läget än mer bekymmersamt ut.

”Vi upplever en av de svåraste kriserna i Italiens politiska historia”, säger den italienske statsvetaren Giovanni Orsina.

När det så småningom blir nyval, har nämligen de populistiska partiernas antietablissemangsanspråk stärkts. De kan nu hävda att de var på god väg att verkställa de italienska väljarnas vilja, men stoppades av euroländernas regeringar och den internationella storfinansen. Femstjärnerörelsens ledare Luigi Di Maio ansåg att presidenten Mattarella, som blockerade de populistiska partiernas finansministerkandidat, borde ställas inför riksrätt. Och Lega-ledaren Matteo Salvini hävdade att presidentens agerande hade skett på tysk befallning.

Det är med andra ord upplagt för en valrörelse som blir än mer aggressiv och konfrontatorisk än den senaste. Presidentens agerande, tillsammans med oskickliga uttalanden som EU-företrädare har gjort, har om något bekräftat bilden av att makten håller på att glida de italienska medborgarna ur händerna.

Istället för den i och för sig ohållbara ekonomiska politik som Lega och Femstjärnerörelsen hade kommit överens om, blir det under övergångsperioden en ekonomisk politik som mycket få väljare vill ha. Istället för någon företrädare för valets vinnande partierna, får väljarna under övergångsperioden en premiärminister som tillhör just det etablissemang som de försökte rösta bort. Lega och Femstjärnerörelsen har efter regeringskollapsen en mycket större plattform, som Orsina säger.

Det innebär att hotet mot euron, och därmed mot EU, förstärks. De båda partierna kan nu – till synes med fog – hävda att det var det europeiska finansiella och politiska systemet som hindrade dem från att verkställa sina vallöften. Som populistiska partier är de inte främst intresserade av höger eller vänster. Däremot är skiljelinjen mellan etablissemang och anti-etablissemang avgörande. Det är här Lega och Femstjärnerörelsen finner varandra, och förutsättningarna för att de ska finna varandra efter nyvalet finns redan.

Det är inte heller långsökt att tänka sig att frustrationen över EU och eurozonen kommer att stärka den redan Rysslandsvänliga tendensen i de båda eventuella regeringspartierna. Partierna hade kommit överens om att i regeringsställning verka för att sanktionerna mot Ryssland lyfts. Lega har redan undertecknat ett samarbetsavtal med Förenade Ryssland, det parti som Vladimir Putin företräder. I samband med det sa Salvini att han hoppades att Italien en dag skulle ha lika fria parlamentsval som Ryssland. Vad händer med dessa idéer i en nyvalsrörelse? Sannolikt blir det än mer EU-kritik, sannolikt blir det än mer Rysslandsvurmande.

Och detta sker i EU:s fjärde största ekonomi – tredje största, rentav, om man bortser från Storbritannien som är på väg att lämna unionen. Italiens kris är därmed hela Europas.