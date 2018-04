Bee happy! EU levererar!

Foto: Itsuo Inouye

Ännu en gång visar EU att gadden är vass. Utan bi-gifter i jordbruket undgår ett grönt och blomstrande Europa att snabbt bli brunt och ofruktsamt.

Under torsdagen fattade EU beslut om att förbjuda 33 cancerframkallande ämnen i textilier. Under fredagen kom beskedet att EU stoppar insektsgifter som innehåller så kallade neonikotinoider utomhus. Förbudet väntas träda ikraft vid årets slut. Sedan 2013 finns ett förbud mot att använda sådana insektsgifter under blomningstiden. Men i en rapport från februari i år slog EU:s läkemedelsmyndighet Efsa fast att risken för bidöd är alarmerande hög vid all användning utomhus då även jord och vatten förorenas av neonikotinoider.

Kommissionen lade därför snabbt fram ett radikalt förslag. EU-ländernas så kallade Paff-kommitté diskuterade under fredagen och sa ja. Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) är inte ensam om den känslan när hon säger sig vara ”oerhört glad för det beslutet”.

Betydelsen av fredagens beslut kan nämligen inte överskattas: det som står på spel är pollineringen av två tredjedelar av alla grödor som odlas.

Allt annat än att med all kraft slå ner på sådant som på kort och lång sikt hotar miljö, människor och klimat är otänkbart.

Stopp för bi-gift är ett av dessa oändligt många små och stora beslut som fattas av unionen under ett år. De flesta passerar revy utan att uppmärksammas. Regelmässigt gör de dock livet och unionen bättre.

En som fångat vikten av ett EU som agerar närmast aggressivt för att värna miljö och klimat är ledarsidans krönikör, EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S). I en krönika tidigare i år satte hon fingret på varför:

”Vi kan inte motverka den globala uppvärmningen eller skydda den biologiska mångfalden, som exempelvis binas överlevnad, om vi inte samverkar på vår kontinent. EU är tillräckligt stort för att kunna påverka klimat- och miljöpolitiken globalt, och samtidigt tillräckligt litet för att nå konkreta resultat genom egen lagstiftning.”

Det är väldigt lätt att vara skeptisk till EU:s förmågor. Ibland sker det utan eftertanke eftersom det Inte sällan är så, att kritiken missar målet när den riktar sig mot ”Bryssel” – mot kommissionen och parlamentet. Regelmässigt är snarare medlemsländernas ministrar som begränsar unionens möjligheter.

Trots det och trots allt, och det må låta både högstämt och högtravande, men ofta finns det verkligen alla skäl i världen att känna tacksamhet för att EU-medlemskapet ger oss som ett litet land en chans att medverka till något av global betydelse. Som att fatta beslut om att rädda våra bin.