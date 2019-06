Året var 1968 och revolutionen var i luften

1968 var året då allting hände. I efterhand har det betraktats som startskottet på en tid där gamla föreställningar krossades och samhällsdebatten radikaliserades. Detta är den tredje delen i serien om politisk nostalgi.

“There’s a whole generation, with a new explanation” översatt till “Det finns en hel generation, med en ny förklaring” sjunger Scott McKenzie i kultlåten San Francisco (Be sure to wear flowers in your hair). Sången som blev en hit sommaren 1967, har i efterhand blivit intimt förknippad med den Flower Power-rörelse som börjar nå sin kulm under 1968.

Mckenzies rad sammanfattar året ganska bra – det fanns en hel generation, med en ny förklaring, ett nytt synsätt. Världen över utmanades konventionella synsätt i de olika samhällfärerna.

Å ena sidan en fredlig Hippie-rörelse med peace-tecknet som hälsning och blommor i håret, som reste runt i färgglada folkabussar. Å andra sidan mord, upplopp och polarisering i samhället.

I boken 1968, När allt började av Ulf Bjereld och Marie Demker, som är en nyutgåva av deras bok I Vattumannens tid? Om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag skildras året i flera avseenden. Revolutionen var utan tvekan i luften – till varje pris skulle auktoriteterna rivas ner.

Även om slagorden om fred, kärlek och förståelse klingade harmoniskt så var det en väsensskild stämning i realiteten. Liksom franska revolutionens motto om frihet, jämlikhet och brödraskap hade lite att göra med verkligheten som var mer giljotiner än jämlikhet.

1968 är ett år som både genom aktiva rörelser och generella skeenden blir oerhört händelserikt. Bokslutet för 1968 är ett av de mest imponerande i historien. Motståndet mot Vietnamkriget intensifieras med FNL-rörelsen, i maj sker stora studentuppror i Paris, medborgarrättsrörelsen i USA mobiliserar till stora demonstrationer och inom loppet av några månader skjuts både Martin Luther King och Robert F. Kennedy till döds. I Sverige stärks kvinnorörelsen och Grupp 8 bildas, det uppstår tenniskravaller i Båstad och en grupp studenter, för att använda Olof Palmes ord “ockuperar sin egen kåk” under kårhusockupationen.

Det som främst utmärker 1968 som en avgörande politisk tid är att det redan i mångt och mycket var avgjort. Strömningarna mot auktoriteterna var redan så kraftiga. 1968 inte frågan om ett vägval. Istället var det en oundviklig väg framåt som stakades ut. Frihet och frigörelse forcerades fram av en ny generation, och hur världen formats av detta år visar hur starka dessa rörelser var.

De starka sociala rörelser som föranledde Majrevolten i Frankrike och student- och medborgarrättsrörelsens stora demonstrationer i USA visade på hur stark längtan efter förändring var, och hur omskakande den blev när den omsätts i handling.

Det är långt ifrån den sociala medier-aktivism och partipolitiserade debatt som vi ser i dag. Att 1968 och dess rörelser i efterhand blivit en politisk vattendelare visar hur vår debatt fortfarande befinner sig i en reaktion på det tunga märkesåret. Somliga förknippar det med en verklighetsfrånvänd vänsterrörelse, som stundvis tog till allt för aggressiva metoder. För andra är året och perioden efter en symbol för frigörande auktoritetsnedrivning och en framgångsrik kamp för fred och jämlikhet. Men kanske är det inte det som är den främsta lärdomen av 68-rörelsen som rymde en rad olika intressen och grupper. Det är metoden, snarare än de många målen som är det verkligt imponerande.

Kanske kan 1968 på det sättet tjäna som en inspiration. Samtidigt vittnar politikers trötta uppmaningar om vikten av att rösta i värderingsval och engagera sig för förändring om ett annat samhälle i dag – som befinner sig långt ifrån den organiska rörelser som krävde förändring då.

Om det rör sig om att samhället blivit bättre eller människorna bara är mer likgiltiga inför det lämnar jag som en öppen fråga. Att 2018 såväl som 2019 inte har något på 1968 framgår däremot med all tänkbar tydlighet.