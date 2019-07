Äntligen fick Löfven möta ”verkligheten”

Foto: Jonas Lindstedt/TT

Stefan Löfvens kom till slut till Gekås, Ullared. Där han tog gott om tid för att fotograferas med ”vanligt folk”. Vilket nog också var enda anledningen.

Regnet duggade när Stefan Löfven klev ut ur turnébussen på parkeringen utanför. Gruppen fotografer och väktare som tagit skydd under taket vid Gekås huvudingång gick ut för att möta statsministern i regnet.

Egentligen skulle Löfven besöka Gekås i måndags. Men när EU toppmöte drog ut på tiden fick han stanna i Bryssel. Efter att ha suttit i samtalat med EU-ledarna om toppjobben i EU i tre dagar är det väl bra för socialdemokraterna att balansera upp flygandet till Bryssel med bussturné i västra Sverige.

För andra året i rad väljer Löfven att inte åka till politikerveckan i Almedalen för att istället åka på turné. Han får onekligen mer egen tid med media än i Almedalsvimlet. Journalister, fotografer, filmkameror och inte minst varuhusets egna filmteam följde statsministern genom de trånga gångarna av kläder och prylar. Allt medan Gekås VD Boris Lennerhov berättade om verksamheten.

Löfven talade om vikten av företag på landsbygden. Som vanligt vill socialdemokraterna ha lagom med populism. Gärna synas tala med ”vanligt folk” men det har inte räddat väljartappet.

Regeringspartnern har knappast gjort det enklare. Miljöpartisten Per Bolund lovade under MP:s dag i Almedalen i söndags att det kommer kommer införas en skatt på kläder under mandatperiodens gång. Vad detta skulle innebära för den svenska handeln och inte minst varuhus som Gekås är inte svårt att räkna ut.

Att politiker och inte minst regeringsföreträdare besöker människor och företag utanför de större städerna borde rimligtvis ge dem perspektiv på vad deras politik gör med samhället. Men att göra det med hänvisning till att det är för lite folkrörelse och för många lobbyister i Almedalen gör det snarare till ett populistiskt jippo.

Att underkänna Almedalen som ett elitprojekt är ett underkännande av det stora arbete som gör Almedalsveckan möjlig. Något liknande återkommande forum för partierna och andra organisationer finns knappas i andra länder.

Trots statsministerns frånvaro har knappast partiet glömt det. Men handlandet behöver följa orden. Besöka företag kan Löfven göra när som helst på året. Men att inte besöka Almedalen är inget mer än tomt poserande.