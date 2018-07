Broberg: Ångest är vår arvedel

Ungas psykiska ohälsa beskrivs som ett stort samhällsproblem. Samtidigt menar forskare att ungas psykiska ohälsa inte ökar. Politikernas hantering av ungas ångest är ångestframkallande.

Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen.” Så skrev Pär Lagerkvist i diktsamlingen Ångest som publicerades redan 1916. På senare tid har larmen om ungas psykiska ohälsa duggat tätt. Partierna försöker bjuda över varandra i satsningar för att bekämpa denna "Vår tids snabbast växande folksjukdom" som socialminister Annika Strandhäll uttryckte det i samband att Socialdemokraterna presenterade sin satsning på 250 miljoner för att bekämpa ungas psykiska ohälsa. Just ökningen bland unga var det som Strandhäll betonade som särskilt oroande. Bilden verkar vara att detta är ett nytt fenomen som växer likt en avgrund, redo att dra ner hela vår ungdomsgeneration. Men det är något som inte stämmer.

Enligt Socialstyrelsens rapport från 2017 beräknas ungefär 190 000 barn och unga vuxna lida av psykisk ohälsa. I juni gick Sven Bremberg, docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och expert på ungas psykisk ohälsa ut och sa att det faktiskt inte alls är så att fler unga lider av psykisk ohälsa i dag. Enligt honom är den samlade bilden av kunskapsläget att ungas psykiska ohälsa inte ökat alls sedan millennieskiftet. Utvecklingen är oroväckande eftersom det råder en stenhård konsensus bland politiker att detta är ett växande samhällsproblem som ökar. En bild som forskare alltså inte alls delar.

Under det breda begreppet psykisk ohälsa samsas allt från psykiska diagnoser till stressade unga människor. När ungdomsbarometern definierar psykisk ohälsa räknar de även in de som haft sömnproblem, oroat sig för framtiden eller känt sig ensamma senaste tiden. I några videos SSU lanserat i samband med Socialdemokraternas satsning berättar unga personer som sin psykiska ohälsa. Plötsligt handlar det om någon som varit stressad sista året på gymnasiet, vilket snarare faller in i kategorin “mycket skolarbete” än “psykisk ohälsa”. Livet är tyvärr inte fritt från stress, oro och ensamhet. Någonstans måste man sluta stämpla dessa känslor som ohälsa.

I ett samhälle där skolan tar allt mer avstånd från absoluta sanningar och unga litar på den egna upplevelsen uppstår också frågan om den egna upplevelsen inte ibland blir för stor. I en värld med sociala medier där alla kan välja att vända sin lyckligaste kind till blir också stunder av ångest mer påtagliga. Stress och oro beskrivs i dag som en ohälsa man kan botas från, genom terapi och tabletter. I vissa fall är detta sant. Men det är en farligt att kalla framtidsoro och manodepressiv sjukdom för samma sak.

Risken med att låta mer allmänmänskliga tillstånd som lättare ångest, oro och sömnsvårigheter kallas för ohälsa är att man relativiserar de som faktiskt lider av mer allvarliga tillstånd. Självskadebeteende, grova ätstörningar och psykisk sjukdom är nämligen också en del av begreppet. Samtidigt har det blivit allt svårare för dessa att få den vård de behöver. Risken med att skicka hem personen som just skadat sig själv och med suicidtankar är betydligt större än om man gör detsamma med något som känner oro för framtiden, och den distinktionen är viktig.

Att bekämpa psykisk ohälsa är en lovvärd ambition, som flera partier nu högljutt försöker göra till sin. Men detta blåser snarare upp luftslottet som detta problem har blivit ytterligare. Kanske är det lite som Pär Lagerkvist skriver: Ångest, ångest är vår arvedel och har alltid varit. Insikten att detta är en mindre trevlig del av verkligheten, snarare än något som kräver långa psykologsamtal och psykofarmaka hade både politiker och unga mått bra av. För det är faktiskt så att inga satsningar i världen kan bekämpa den ångest, stress och oro som är en del av livet.