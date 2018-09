Anell: Då var Georgien sagolandet för de få

Foto: Georgy Abdaladze

Långt innan Georgien var påtänkt som turistland i Västeuropa var det redan en stor turistmagnet på andra sidan järnridån.

En väninna uppvuxen i Polen på den tiden har berättat att Georgien var som ett sagoland, en dröm många drömde men som förverkligades bara för ett fåtal utvalda som hade råd och som fick ett resetillstånd.

Mycket populärt var Georgien också i Sovjetunionen, inte minst kurorten Tsqaltubo i västra delen av landet, med sitt varma radonhaltiga vatten. Fram till 1991 gick det direkttåg från Moskva till Tsqaltubo. Omkring 125 000 gäster beräknas varje år ha besökt de 21 olika span som fanns. Kanske promenerade badgästerna också runt i den 80 hektar stora allmänna parken mitt i staden.

Men efter Georgiens självständighet, och i samband med den kriget i Abkhazien, fick sagan fick ett abrupt slut. Tsqaltubo är ett av de ställen där spåren av kriget syns tydligast. Inte för att byggnader är förstörda av bomber eller kulhål – striderna pågick lång härifrån – utan därför att staden i ett slag förvandlades från kurort till något helt annat. I takt med att badgästerna försvann från de anrika kurhotellen och de nyare jättelika sovjetbyggda betonghotellen och spaanläggningarna flyttade några av de 260 000 människor, till största delen georgier, som flydde från Abkhazien till Georgien i samband med kriget in.

Och där har de blivit kvar. I dag finns bara ett fungerande badhus i den gamla kurorten. I stort sett alla de andra bebos av flyktingar. Det har gjort dagens Tsqaltubo till en absurd syn. Den forna glansen är fortfarande uppenbar. Men lyxhotellens betongväggar faller sönder bit för bit, träpalatsen har för länge sedan tappat all färg och börjat rasa samman, varenda fönsterglugg gapar tom.

Men på högt belägna balkonger och altaner med utsikt över nejden hänger urtvättade kläder och gamla handdukar på tork. Husen är uppenbart bebodda, men här finns ändå inget liv.

Under de 25 år som har gått sedan flyktingfamiljerna flyttade in har förfallet fått fortgå ohindrat, samtidigt som de nya invånarna blivit kvar. Och det är verkligen inte bara i Tsqaltubo Georgiens internflyktingar lever under omänskliga förhållanden i fallfärdiga byggnader. Samma sak gäller i hela västra Georgien, där de flesta hamnade efter kriget. Ett fåtal har erbjudits ersättningsbostäder och andra har tagit sig bort från ruckelförläggningarna på egen hand. Men ett mycket stort antal finns kvar.

Hur är det möjligt? Det finns naturligtvis en massa olika svar på den frågan. Georgien är inget stort, välutvecklat industriland som utan vidare kan sysselsätta och integrera 260 000 människor i en välfungerande ekonomi. Stödet utifrån, avsett för att hantera problemet, har inte alltid gått till vad det var avsett för. En del av flyktingarna har heller inte haft viljan eller kraften att börja om. Många drömmer fortfarande om att få flytta tillbaka till egendom och mark som man har förlorat i det som nu är Abkhazien.

Men enligt bedömare finns det också politiska motiv till att internflyktingarna lever som de gör, fortfarande efter 25 år. Det finns helt enkelt krafter i landet som vill ha det på det här sättet. De här människornas lidande ska används för att visa georgierna och omvärlden vilket elände Abkhaziens utbrytning från Georgien skapade. Med sin misär ska de bekräfta att det finns offer för konflikten som måste få upprättelse. Om flyktingarna skulle integreras i samhället finns det helt enkelt inga offer att peka på.

Detta är knappast första gången de svagaste och minst lyckligt lottade används som brickor i ett politiskt spel och dessvärre knappast heller den sista. Men varje gång är det sannerligen lika sorgligt och deprimerade att se.