90 miljarder för redan bristfällig vård

Foto: BT

Det är hög tid att ställa sig frågan vad medborgarna får i utbyte mot de skattepengar som kontinuerligt betalas in till det offentliga.

Sveriges befolkning blir allt äldre. Det är en positiv utveckling som kostar pengar. Enligt finansdepartementet behövs ytterligare 90 miljarder kronor fram till år 2026 för att nuvarande kvalitet inom sjukvården ska bestå. Välfärden måste också byggas ut rejält. Bland annat beräknas rekryteringsbehovet uppgå uppemot 80 000 personer under kommande år. Därtill behövs 560 nya äldreboenden och 75 nya vårdcentraler för att täcka behovet som kommer av en allt mer åldrande befolkning.

Som vanligt ser finansminister Magdalena Andersson (S) inte något utrymme för fler skattesänkningar. I stället flaggar hon för att fler skattehöjningar kan komma att bli aktuella för att finansiera dessa utgifter. Men enligt Konjunkturinstitutet finns pengarna. Det handlar således om politiska prioriteringar, då det enligt myndigheten kan skapas ett automatiskt överskott i de årliga statliga budgetarna om regeringen avstår från att göra andra prioriteringar.

Det har dock inte hindrat regeringen från att satsa vilt på det som inte är välfärdens kärnverksamhet. Förra året föreslog Socialdemokraterna en så kallad familjevecka vars kostnad har uppräknats till 50 miljarder kronor, vilket är mer än hälften av det som regeringen uppenbarligen behöver för att pussla ihop välfärden.

Förslaget kom dessutom en vecka innan valet som ett desperat rop på fler väljare. Sannolikheten är dock större att väljare föredrar en tydlig prioritering av välfärdens kärnverksamhet med hög kvalitet framför dyrt valfläsk. I synnerhet med tanke på att välfärdsfrågan ser ut att bli nästa stora utmaning för politiken.

I många avseenden är den kvalitet man vill upprätthålla med dessa 90 miljarder kronor redan bristfällig. Vårdköerna ringlar långa och många landsting och regioner har svårt att efterleva den vårdgaranti som ska säkerställa att patienter får den vård de behöver inom 90 dagar.

Samtidigt tampas redan Södra Älvsborgs sjukhus med ett underskott till följd av att man lagt pengar på köpt vård och bemanningsföretag samtidigt som kostnaderna för egen personal ökat. I år väntas sjukhuset återigen gå med ett underskott på omkring 125-150 miljoner kronor, vilket kommer resultera i besparingar som onekligen ser ut att påverka patienterna.

Flera mottagningar, som exempelvis hudbehandlingsenheterna i Skene och Alingsås, kommer att läggas ner till följd av underskottet. Under onsdagen presenterades ännu ett sparförslag där man föreslår att en avdelning inom vuxenpsykiatrin läggs ner och att ytterligare en ambulans per dygn ställs in. Tillsammans med de tidigare sparförslagen innebär det tre stillastående ambulanser per dygn om ordinarie personal saknas.

Visst är det surrealistiskt att ett land, med ett av världens högsta skattetryck, behöver ännu mer skattepengar för att bibehålla den här kvaliteten på sjukvården?