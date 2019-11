Westlife gör comeback utan risker

Westlife Album: Spectrum Bolag: Universal Pop

För ett band som för 20 år sedan slet ut otaliga höga pallar när de sjöng smäktande popballader i stämmor, så är det riktigt många dansvänliga låtar på Westlifes comeback-album ”Spectrum”. Redan i första låten Hello My love (skriven tillsammans med Ed Sheeran) så känns det att det finns puls i plattan. Även Better man, och Dynamite (båda av Sheeran) är trevliga popdängor med fart som passar kvartettens röster väldigt bra.

Sen är de tillbaka vid pallarna med fina My blood, som visar pojkbandets nya fokus – deras barn. Det är inte bara flickvänner och pojkvänner i tankarna numera.

Det är en värdig comeback för bandet som varit borta i ett årtionde. Men det är väldigt safe, de tar inga större risker mer än att öka tempot lite.