Viagra Boys hånar män på debutskivan

Viagra Boys Album: Street worms Bolag: YEAR0001 Genre: Punk/rock

Viagra Boys debutalbum ”Street worms” består av drogromantik, hundar och många dåliga män. Från första spåret så hånar sextetten medelklassmannen. Mannen som ska bevisa sin manlighet genom sport i låten Sports, mannen som är otrogen och som inte vågar erkänna sina egentliga begär i Down in the basement.

Det är hysteriskt, och förvirrande men känns nytt och spännande, trots att jag hör både The Hives och Nine Inch Nails i de kemiskt dunkande melodierna.

Postpunkarna från Stockholm har inte sparat på krutet. De ägnar majoriteten av låtarna åt att slänga kängor åt det galna samhället där alla vill vara bättre än resten, jämför människor med utställningsdjur och rundar av med att vi ändå kommer dö och ätas upp av samma maskar.