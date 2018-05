Vackert vemod av Aisha Burns

Aisha Burns Album: Argonauta Bolag: Western Vinyl / Playground Genre: Indie/pop

Aisha Burns kommer från San Antonia i Texas och väver gärna in mjuk americana i sin melankoliska indiepop. Hon blev känd som violinist i sexperson-bandet Balmorhea men ville prova på sången och 2013 kom hennes första soloalbum, ett år efter att hennes mamma gått bort. Burns bearbetade sorgen genom musiken.

Hennes röst är en känslofylld naturkraft och det finns ett ständigt vemod på “Argonauta”. Något som spökar bakom textraderna. Men det finns också glimtar av hopp i de organiska melodierna. Allt vävs ihop till något av ett mästerverk. I ”It Must be a way” ekar ensamheten och sätter ton på hjärtesorgen. I ”Would you come to me” kittlar hoppet trots den mörka bakgrunden.

Det är svårt att inte falla stenhårt för det här.