Uppskruvat - klackarna i taket: Falkenberg bjuder på ny topp

Det är ingen tillfällighet att proffsiga Falkenbergsrevyn nästan alltid är med i revy-SM och vinner!

Ensemblen vet vad publiken vill ha och levererar ett nästan revymagiskt ”Uppskruvat” tycker Kjellåke Dahlin.

”Klackarna i taket –ända in i kaklet”. Ja, så inleder revygänget den 22:a upplagan på Stadsteaterns tiljor.

Och visst håller de sitt löfte!

Det här är nog bland det bästa de levererat. Allt är grymt proffsigt, texter, musikval, scenografi, kostymering och inte minst smink, masker och peruker. Två en timmars akter går nästan för fort.

Jag sitter och undrar hur de hinner byta kostymering mellan sketcherna? Visst finns det ett och annat ”slownummer”, men det behövs i det höga tempot.

De bjuder på flera revypärlor. Blandar sommarens bränder och skattemyndighetens nedslag med, förlåten till Postnord, Tullarna till USA och framförallt en års kavalkad som är bland det absolut bästa ensemblen presterat. Både musikaliskt och textmässigt.

Här får de in det mesta, nya datalagen GPR, samtyckeslagen, Mexikomuren, OS-drömmar 2026, Fuldans, knytblus i akademin och inte minst ordvitsen om Brexit och Mayday…

Efter pausen hålls tempot och skratten uppe. Inte minst i numret i ”Valliansen” där Håkan R gestaltar Olvert som Löfven och Linnéa bjuder på sin Birger i en makalös roll som Kristersson. Alt under talman (Anna C) som levererar under Annika Andersons Mårdaklevsdialekt.

Världsligt var det när Trump (Håkan) mötte Kim Jong-Un (Bertil S). Riktig roligt och bild likt var sketchen om Mandelmanns. Här blev det lite av Bröderna Djup…

Falkenbergsrevyn har hittat sin roll. Roa publiken och ha roligt själva!

Boråstjejen Anna Carlsson gör sitt första framträdande i revyn. Men oj så suveränt! Anna är en vitamininjektion för hela ensemblen. Underbar att se och höra. Vilken tajming!

Att Falkenbergsrevyn är Sveriges största lokalrevy publikmässigt förstår man.

Frågan är bara hur högt de kan lägga ribban varje år Nu var det nästan ”Duplantisrekord”!

Finalrumret ”I´m so excited” sammanfattar väl premiärkvällen!

