Foto: Stina Stjernkvist/TT

Tusse Chiza vinner "Idol" efter en enligt juryn jämn final i Globen.

– Det här känns helt overkligt, säger en lycklig vinnare i programmet.

Tusse Chiza, 17 år, från Tällberg utanför Leksand tar hem den femtonde säsongen av "Idol". Det stod klart efter en hård kamp mot Freddie Liljegren, 26 år.

"Idol"-vinnaren hade det tufft under kvällen då han dras med en släng av förkylning. Hans röst lät en smula hes och han klarade inte riktigt alla höga toner i Shawn Mendes "There's nothing holding me back". Trots det fick han snälla ord av juryn.

– Du njuter på den där scenen i det här numret. Det gör mig glad, sade Nikki Amini.

Freddie Liljegren inledde kvällen med U2:s "Where the streets have no name" och med pyro på scenen. Juryn hyllade hans insats.

– Du har fått prova många stilar genom "Idol" och det landar i att det här är stilen där du hör hemma och briljerar, säger Kishti Tomita.

Under kvällen framförde finalisterna tre låtar var – ett eget val, en låt som tittarna har valt och vinnarlåten "Rain", specialskriven för programmet.

Det gick desto bättre för Tusse Chiza på andra försöket, med Conchita Wursts "Rise like a phoenix" vilket också märktes på publikens jubel i Globen.

– Den här låten är som klippt och skriven just för dig. Du galopperar fritt över ängarna och är tillbaka i matchen. Nu är det jämnt och det blir tufft, säger Anders Bagge..

Kvällens stora mellanakt var irländska Westlife, som nyligen släppt albumet "Spectrum" och kvartetten framförde låten "My blood".

Freddie Liljegren framförde en maxad version av Bruno Mars och Mark Ronsons ”Uptown funk”, med ett stort antal dansare vid sin sida.

– Hela Globen kokar, vilken grej! Svenska folket har valt en fantastisk låt och alla som har valt den här är sjukt nöjda, säger Anders Bagge.

Till vinnarlåten hade Tusse Chiza hämtat in Freddie Liljegrens försprång och rev ned stående ovationer både publik och jury.

Ett nytt koncept i "Idol"-finalen är att ett par hoppfulla fick chansen att framföra auditions inför nästa års säsong av programmet direkt framför juryn.

Rebecka Assio, 25 år, från Falköping imponerade stort på Kishti Tomita och knep en guldbiljett.

– Jag gillar din look och jag tycker att det finns ett artisteri där, sade hon. (TT)