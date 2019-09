Ternheim är tillbaka med ny nerv

Anna Ternheim Genre: Pop Album: A space for lost time Bolag: BMG/WMS

”A space for lost time” är Anna Ternheims sjunde album in i karriären, men på många sätt känns skivan som en nystart. Det melankoliska och stillsamma dominerar visserligen fortfarande men har blandats ut med ny nerv, och känslomässig bredd.

Det hörs i texterna som växer sig starka mot de skira och luftiga arrangemangen, och det hörs i melodierna. De skarpa, poppiga melodierna som inte längre bara spelar på finstämdhet, utan också bjuder på en slags lättnad.

Ternheim tillåter sig att sjunga, och andas ut. Befriande, och som allra bäst blir det i spår som ”This is the one”, ”Everytime we fall”, ”Lost times” och ”All because of you”.