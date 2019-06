Takidas sound är fortfarande intakt

Takida Album: Sju Bolag: BMG Rock

Ett av Sveriges största band är tillbaka. Sedan albumdebuten 2006 har Takida byggt upp en imponerande fanskara och etablerat sig på musiktoppen med skivor som ”Bury the lies” och ”All turns red”. I skrivande stund har bandet nära 400 000 lyssningar per månad på Spotify. När de nu släpper album nummer sju i ordningen går det att konstatera att det typiska Takida-soundet är intakt. Rak, okonstlad och dundrande rock med hudnära texter. De beskriver själva albumet som deras mest genomarbetade och kompletta hittills. Men jag är inte riktigt beredd att hålla med. Även om låtar som ”What about me?” och ”Fading into life” har potential att lyfta till något större så saknas alltjämt de hörnstenar som behövs för att kalla ett album komplett.