Sval debut från indiegitarristen

Dave Keuning Album: Prismism Bolag: Pretty Faithful/Border Genre: Indie/pop

Iowa-födde Dave Keuning är mest känd som gitarristen i indierockbandet The Killers, och det är inte svårt att få Killers-vibbar från hans första soloplatta ”Prismism”. Melodisk pop-rock med rastlösa, mörka texter hörs på ”I ruined you” och ”If you say so”. Debuten innehåller också en hel del experimenterande med effekter och 80-tals synthar.

Överlag funkar det inte riktigt. Keuning sa i en intervju att det är låtar som han skrivit för The Killers men som de andra i bandet sagt nej till, och det känns inte helt orimligt.

Skivan är ojämn och flyter liksom aldrig helt. Lyssnaren kastas mellan de två olika stilarna. Även om Keuning lyckas blanda dem snyggt i ”Restless legs” och i ”Pretty faithful”, så blir det inte bättre än helt okej.