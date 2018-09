Suede utforskar förgängelsen

Suede Album: The blue hour Bolag: Warner Genre: Pop/rock

Brett Anderson har grävt i den brittiska musikhistorien och överraskande hittat inspiration hos Pink Floyd och åtminstone i Beyond the outskirts hos Black Sabbath. Låtar som As one innehåller inte bara ett skitigt vackert mörker utan en underliggande hotfull, nästan våldsam stämning, Anderson också grävt i jorden på landet dit han flyttat, vilket hörs i mellanspelet Dead bird En död fågel dyker upp även i Roadkill.

Lång tid har gått sedan genombrottet 1992, men på ett vis är det här en annan vinkel på den urbana dekadensen, fylld med förgängelse, gotik, stråkar och en munkkör. Samtidigt är även ett prog-rockigt Suede lätt att känna igen, och deras åttonde album är en tematiskt helhet med nickningar åt den egna historien.