Staples livsbudskap skiner igenom

Mavis Staples Album: We get by Bolag: Anti/Playground Genre: Blues/soul

Att Mavis Staples fyller 80 i juli hörs inte i på rösten. Att få agera producent och låtskrivare åt någon som varit aktiv inom medborgarrättsrörelsen och uppträtt för flera presidenter är en stor ära, som denna gång gått till Ben Harper. Texterna går i linje med Mavis Staples livsbudskap, om kamp och att öppna ögonen, men framför allt om hopp och enighet. Musiken blir ibland för tungfotad och fantasilös blues när hon gör sig bättre med det sparsmakade eller souliga.

Till höjdpunkterna hör den lätt funkiga ”Brothers and sisters” och den avskalade ”Heavy on my mind”, som visar hur svår kampen ibland har varit. Med de välvalda inramande låtarna ”Change” och ”One more change” är det ingen tvekan om skivans tema. Eller om vad som behövs.