Spretigt och opersonligt från Tove Lo

Svenska Tove Lo:s nya album är något av en besvikelse. Det är tunt, ganska opersonligt och flera av spåren låter fabriksgjorda.

Den svenska sångerskan Tove Lo slog igenom för sex år sedan med låten Habits (stay high) och blev känd som en partytjej med sin humorfyllda musik som inte sällan handlade om droger, livet och sex. Hon är dessutom en låtskrivardrottning i USA och har varit med och skrivit superhits som Love me like you do med Ellie Goulding.

När hon släpper ny musik förväntas något skandalöst, galet och otippat. Hon har varit en artist som behövts och som fyllde ett hål i svensk popmusik för att hon skrev låtar om det andra inte sjöng om. Som vågade ta ett stort kliv över gränserna. Men jag känner inte riktigt igen den coola sångerskan på hennes fjärde album “Sunshine Kitty”. Det är väldigt städat och flera av spåren är tunna och intetsägande och känns mest som utfyllnad på ett album som inte verkar helt genomtänkt. Hon kommer inte nära lyssnaren och ger inte tillräckligt av sig själv för att det ska kännas personligt.

Hon har även gått från sin typiska elektropop och släppt in akustiska gitarrer, vilket funkar bra på bland annat Glad he’s gone, som handlar om systerskap och tjejer som stöttar och peppar varandra. Det är skivans bästa låt tillsammans med Bad as the boys som hon gör med finska popartisten Alma. Låten handlar om att bli ghostad och dissad och vi får se sårbarhet och ett blänk av de smarta texterna som Tove Lo hyllas för och de två artisterna passar perfekt ihop.

Sedan har vi Really don’t like you, som är största besvikelsen på skivan. Här sjunger Tove Lo med ingen mindre än discopop-drottningen Kylie Minogue vilket kändes som ett spännande möte. Men det är a swing and a miss. Låten handlar om att vara svartsjuk på sitt ex nya partner men framförs i en tunn produktion och helt utan känsla. Minogues röst kommer inte alls till sin rätt och de två verkar inte riktigt klicka. Eller om det bara är att det är en tråkig låt.

Jag har svårt att se vad Tove Lo vill med “Sunshine Kitty”. Vill hon visa att hon kan göra något annat? Ville hon inte lägga tid på att få ihop ett album? Jag vet inte. Det är spretigt och de tydliga hitsen är ytterst få. Jag hoppas någonstans att det är en tillfällig musikalisk fas och att hon snart börjar svära och sjunga om fester igen.